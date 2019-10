Pliktsex: - Når jeg vet det blir sex, skrur jeg av meg selv

I 10 år av forholdet deres har hun hatt pliktsex med ektemannen, for «husfredens skyld». - Når jeg vet det blir sex, bare skrur jeg av meg selv. Det er som om kroppen min blir et skall, sier hun. Ifølge sexologen er dette langt vanligere enn vi tror.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Jeg har vært gift i 12 år. I de fleste årene, har sex vært noe jeg gjør for å tilfredsstille mannen min. Jeg mistet det meste av lysten etter et par år. Helt udramatisk for meg.