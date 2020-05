– Forelskelsen forsvant med samboerskap

Hun har akkurat flyttet sammen med kjæresten og oppdaget nesten umiddelbart at forholdet forandret seg. Han overser henne, irettesetter henne og er en helt annen enn den hun trodde han var.

For tiden er jeg permittert og bor derfor hos kjæresten min i tre måneder for å spare penger og for å teste hvordan det er å bo sammen.

