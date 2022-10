– Hvordan gir jeg en god blow job?

Hun har akkurat gått ut av et langvarig forhold og et sexliv hun beskriver som «elendig». Nå er hun klar for nye eventyr, men det er én ting hun gruer seg til.

Jeg er endelig ute av en mangeårig relasjon. Mye var dårlig mellom oss, evige krangler, en kjølig distanse og et elendig sexliv.