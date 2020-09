Barneoppdragelse: Feilen alle foreldre gjør

Hvordan møter du barnet ditt når det er trist, sint, lei seg eller har andre vonde følelser? Risikoen er stor for at du ofte takler dette feil. Få ekspertenes 5 råd for hvordan du unngår de 11 vanligste fallgruvene.

