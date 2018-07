De er redde for å bli avslørt på jobben: – Dette er noe for de virkelige smarte, ikke meg

Arne (56) er generalsekretær for Norsk Redaktørforening, men noen ganger føler han seg som juksemaker i jobben. Silje (44) er professor, men har følelsen av at andre har ting på stell – bare ikke henne. De er rammet av et utbredt syndrom.

– Noen ganger tenker jeg at nå, ganske snart nå, banker det på kontordøren min. Utenfor står tre menn i grå dress som høflig, men bestemt, sier at «vi beklager, men det har skjedd en feil. Du skal ikke være her. Kom nå, vi skal ta en liten kjøretur».