Eksperter: Reis deg til drømmejobben!

Drømmer du om å ta et friår og reise, men er redd det skaper problemer for karrieren din? Ifølge trendforskere og bedriftsledere kan et drømmeår på andre siden av jordkloden faktisk gjøre deg mer attraktiv på jobbmarkedet. Kristin Dahle (37) fikk drømmejobben mens hun hadde et friår i Karibia.