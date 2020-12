Sagen og Gran: Full familiekollisjon i julen

Til tross for pandemien: Hun vil fortsatt gjøre maksimalt ut av høytidsfeiringen. Han synes det blir altfor mye mas. Hvordan kan to så ulike personlige stiler finne hverandre mellom gløgg og gavepapir?

Denne juletiden er ikke bare god for mannen min og meg. Jeg er veldig glad i å kose meg, men han mener jeg overdriver. Han synes at jeg er sløsete med penger, og at jeg er for ambisiøs med mat og pynt.