KVINNEREVOLUSJON I SENGEN: For første gang har vi detaljerte, vitenskapelige data slik at vi bedre forstår de ulike måtene kvinner opplever vaginal penetrasjon på og hva som fungerer best og gir mest tilfredsstillelse. Nå får teknikkene egne, nye ord. Foto: Krister Sørbø

Nye ord skal beskrive kvinners orgasme – menn trodde det var snakk om fisketur

Forskere i USA vil bytte ord som «fuck» og «pule» med uttrykk som er mer treffende for kvinnes opplevelser i sengen. Kjempefint for «hjelpeløse mannfolk», mener norsk ekspert på språk og kjønnsforskjeller.

Av NTB og Caisa Linea Hagfors

Publisert:

– Ord som «pule» og «fuck» stammer begge fra «å slå», og betegner menns handlinger og perspektiv under samleiet.

Det sier professor i nordisk språkvitenskap Ruth Vatvedt Fjeld til NTB.

– Kvinner og menn bruker språket forskjellig. Samtidig er det menn som har sittet med definisjonsmakt, og menns ønsker og krav har drevet språkutviklingen fremover. Det gjelder også det seksualiserte vokabularet og bruken av det, sier professoren videre.

Fjeld forteller at hun kjenner seg igjen funn fra amerikanske forskere som beskrivelser av seksualisert vokabular som basert på menns ønsker og begjær.

Debatten rundt språkbruken blusset opp etter at en amerikansk forskergruppe fra OMGYES og Indiana University School of Medicine har fikk oppmerksomhet da de for noen uker siden presenterte en ny studie i tidsskriftet Plos One.

Der poengterte de at sexrelaterte ord tar utgangspunktet i handlinger som utføres, hvor kvinnen opptrer som en passiv partner som det «gjøres noe med».

Over 7000 kvinner har deltatt i arbeidet som konkluderer med hvilke fire samleieteknikker som gir omtrent 3 av 4 av kvinnene orgasme. Deretter har disse fått egne ord, slik at kvinner skal kunne si rett hvordan de vil ha det.

De fire nyordene på engelsk er rocking, angling, shallowing og pairing – direkte oversatt blir det noe sånt som gynging, vinkling, grunning (som i nær overflaten) og dobling.

Håper kvinner tar «saken i egne hender»

Målet med å endre på uttrykkene har vært å styrke likestilling og frigjøring gjennom språk. Tanken er at når du har satt ord på noe, har du fjernet en barriere og sagt at noe er greit å snakke om.

– Når man ikke får satt ord på noe, blir det bokstavelig talt gjort umulig å prate om, sier doktor Christiana von Hippel.

Basert på resultater fra en pilotstudie blant nesten 4300 kvinner fra hele verden, ble det gjennomført en undersøkelse blant 3017 amerikanske kvinner som svarte på hvilke samleieteknikker som fungerer best for dem, enten de penetrerer med penis eller sexleketøy.

UNGE ER OPPDATERTE: Professor Fjeld er usikker på om det er et behov for nye «orgasmeord» i Norge, fordi mange yngre kvinner allerede ord på dette seg imellom og et friere forhold til å snakke om slikt. Foto: Jan Ovind

– For første gang har vi detaljerte, vitenskapelige data slik at vi bedre forstår de ulike måtene kvinner opplever vaginal penetrasjon på og hva som fungerer best og gir mest tilfredsstillelse. Denne informasjonen kan hjelpe oss å bygge opp et vokabular for å beskrive kvinners vei til seksuell nytelse, ord som per i dag ikke eksisterer, sier forsker Devon Hensel ved OMGYES.

– Ved å gi disse vanlige teknikkene navn og vise hvordan de fungerer, håper vi kvinner vil ta saken i egne hender, utforske hva de liker og gå for det de vil ha, i og utenfor soverommet, påpeker von Hippel.

Positivt for «hjelpeløse mannfolk»

I Norge har Språkrådet og Likestillingsloven vært på plass i siden 1970-tallet, og bidratt til mer kjønnsnøytral språkbruk, blant annet ved å endre ord og betegnelser.

Professor Fjeld er spent på om de nyinnførte, engelske betegnelsene vil bli tatt i bruk i praksis.

– Rent faktisk ligger amerikanerne gjerne litt foran på forskningen her. Når det gjelder å oversette disse ordene direkte, tror jeg det kunne by på noen utfordringer, flere av dem har allerede betydninger som gir andre assosiasjoner, påpeker hun og legger til:

– Grunning, for eksempel. Kanskje malere vil protestere. Det kunne vært interessant.

Hun stiller også spørsmålstegn ved om behovet for dette vokabularet er der i Norge.

– Det hadde vært kjempefint om man hadde fått et bedre språk på dette området, både for jenters del og for å instruere de mer hjelpeløse mannfolka. Men kan hende har yngre kvinner allerede ord på dette seg imellom, for de har et friere forhold til å snakke om slikt, sier Fjeld.

Trodde det var snakk om fisking

Studien har fått mye omtale i medier som typisk henvender seg til menn. Flere av omtalene er ikke er så opptatt av den språklige revolusjonen. Her skal detaljene rundt teknikkene beskrives. Dessuten vies det oppmerksomhet at, som nettavisen Mens Health uttrykker det, «ingen av samleieteknikkene kvinner foretrekker, innebærer at en mann pumper i vei som et trykkluftbor. Sjokkerende!".

Den tabloide britiske avisen The Sun har i sin orgasme kalt saken om de fire teknikkene «fourgasm» og spurt folk om de forstår hva begrepene referer til.

Interessant nok ser det ut til at kvinnene er litt bedre enn menn til å få de rette assosiasjonene.

Flere tenker umiddelbart på fisketur når noen snakker om «angling». Strengt tatt kan verbene vel være ulike fisketeknikker.

Et par av guttene får også assosiasjoner til å ha sex med flere partnere når det er snakk om «pairing», som egentlig skulle beskrive samleie med stimulering av flere punkter hos kvinnen på en gang.

– Disse svarene viser at det er svært betimelig å få mer feminine perspektiver inn i det seksuelle ordforrådet, sier Fjeld.