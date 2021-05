Samlivsproblemer: – Han er liksom ikke her lenger

Mannen hennes har blitt kald, oppfarende og kritisk til de rundt seg. Hva skjedde med mannen hun ble forelsket i? Og er det håp for forholdet?

Av Sissel Gran og Catrin Sagen

Det er unektelig rart å sitte å skrive dette i natten, mens den jeg elsker høyest (nest etter barna) sover ikke så langt unna. Vi møttes dessverre litt for sent i livet, med litt for mye bagasje.