BY TIL BYGD: Martin Litwicki og Lise Marit Syftestad sa opp jobbene i mediebransjen for å satse på gården i Telemark.

Lise og Martin (29) sa opp jobbene i Oslo og flyttet til gård

Lise Marit Syftestad og Martin Litwicki (29) har lagt Oslo-livet bak seg for å satse for fullt på gårdsbruket i Telemark. Nå oppfordrer de andre til å tørre å satse på drømmen.

Lise Marit Syftestad er kjent fra barne-TV og «God Morgen Norge». Hun har vokst opp i Telemark, men det er i Oslo hun har bodd de siste årene.

Da hun og kjæresten Martin Litwicki hadde vært kjærester i fire måneder, bestemte de seg for å pakke sammen livet i Oslo og kjøpe gård i Telemark.

– Jeg har hatt en drøm om å bo på gård hele livet, sier Lise.

En mandag i august 2022 dro paret på visning til det som allerede dagen etter ble deres nye hjem: Syftestad gård på Notodden i Telemark.

– Jeg fikk en forelsket-følelse, sier Lise om første gang hun var på gården.

At skjedde veldig fort, og i bilen på vei hjem måtte Martin minne Lise på hva dette ville innebære:

– Du skjønner hva dette betyr? Det er ikke noe mer øl etter jobb med venner i Oslo. Det er ikke bare å stikke bort og henge med folk.

I Oslo hadde de sosiale liv begge to, og Lise hadde sjeldent en ettermiddag til å bare være hjemme. Det å skulle flytte til gård ble altså en stor omveltning.

Sommeren gikk til å pusse opp på gården, og siden har de vært bosatt der. Det er likevel først nå at de har sagt opp Oslo-jobbene for å satse for fullt på gårds-drømmen.

OMVELTNING: Det var en stor overgang for Lise Marit å gå fra et hektisk byliv til å drive gård i Telemark.

17 dyr og moderne gårdsbruk

På gården til Lise og Martin, drøyt to timer utenfor Oslo, er tilværelsen en helt annen enn i storbyen. Med utsikt til vann, fjell og en enorm tomt å boltre seg på, har tempoet blitt helt annerledes.

Martin har reist verden rundt som fotograf, og er vant til et hektisk liv der hver time er nøye planlagt.

– For meg er det sjukt at jeg kan bruke en time av tiden min på å bare kose med dyrene, sier Martin.

Med både høner, geiter, griser og hund, har kjæresteparet allerede stiftet en familie på Syftestad gård. Ingen av dem hadde noen erfaring med hverken dyrehold eller gårdsbruk tidligere.

– Vi har ingen erfaring, men vi har stor interesse. Det går igjen i alt vi gjør her, sier Martin.

Hunden Charlie har blitt en gammel mann på 12 år, men paret forteller at han har fått et annet liv etter å ha flyttet fra Oslo til bygda.

– Alle i familien sier jo «Charlie er jo blitt født på ny», sier Lise Marit.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Paret bruker også mye tid på gjenbruk, og er opptatt av å tenke grønt. Målet er å bli så selvforsynt som mulig.

– Vi interesserer oss veldig for dyrking, så planen er å bygge et drivhus og en kjøkkenhage. Vi kan ingenting om det, men vi driver og ser på masse Youtube-videoer om dyrking, sier Lise.

– Gikk på veggen

Høsten 2022, ble Martin utbrent og sykemeldt. Gårdslivet i Telemark skulle bli redningen han trengte.

– Jeg gikk på veggen etter å ha jobbet for mye. Da fikk jeg tid til å reflektere over ting. Jeg hadde jobbet for andre, tatt valg for andre og fokusert på det lenge. Det var på tide å ta et valg for meg selv og gjøre det jeg hadde lyst til, sier han.

Hjemmet på Syftestad gård er det første som føles permanent siden barndommen, og nå kjenner Martin endelig at kroppen har fått roet seg.

– For første gang siden jeg var liten har jeg lyst til å være hjemme, sier han.

Både Martin og Lise kjenner at de er slitne på en annen måte enn tidligere etter å ha flyttet fra Oslo.

– Når vi går og legger oss om kvelden er vi slitne i kroppen og ikke i hodet, sier Martin.

Denne roen vil Martin og Lise også tilby tilreisende.

De er i gang med å planlegge utvikling av gården, og ønsker etter hvert å drive med gårdsturisme.

– Vi ønsker å skape en plass der folk kan komme og få ro og slappe av, sier Lise.

FANT ROEN: Etter å ha vært utbrent har Martin funnet roen på Syftestad gård.

Selv om prosessen med gården ikke bare har vært en dans på roser, kjenner de seg begge sikre på at de har tatt et godt valg.

– Dette er veldig hjemme. Det føles veldig for alltid. Vi står ofte her på kjøkkenet og ser ut på dyra på tunet, og bare visualiserer hvordan det ser ut med tre barn som løper rundt der. Det føles sinnssykt naturlig at det skal skje, sier Lise.

Fulgte drømmen

Kjæresteparet satser mye på å dele det nye livet med følgerne på Instagram og TikTok. Der vil de oppmuntre andre til å tørre å satse på drømmen.

– Vi gjør det som føles riktig for oss, men hvis man har en drøm tror jeg man må stole på at den drømmen er der av en grunn. Stole på at man kan få det til, sier Lise.

– Og den drømmen trenger ikke å være å kjøpe en gård, legger Martin til.

De tror også at man ikke må være for redd for å gjøre feil, og synes det var viktig å ikke skulle angre på å ikke ha testet ut drømmen de begge hadde.

– Tenk hvis du hadde et bål inni deg som aldri ble tent. Det er utrolig synd hvis den gnisten aldri blir tent, sier Lise.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger