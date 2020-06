Slik påvirkes forholdet av oppveksten din

Hvilken oppvekst du har hatt, relasjonen til foreldrene dine og tidligere parforhold, preger som regel nåværende samliv mer enn du tror.

Ingunn Saltbones

Marie Von Krogh (foto)

Nå nettopp

Hvorvidt man lykkes i kjærlighet eller ikke, er ikke styrt av tilfeldigheter. Forskning viser at de som skaper varig kjærlighet har klare fellestrekk, og dette handler i stor grad om ting du kan bestemme deg for å gjøre og si. I en serie på 7 deler, gir to erfarne eksperter deg «oppskriften» for et godt og varig parforhold.

