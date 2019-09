Skilte seg og delte huset på midten

Da Jeanette og Stefan gikk fra hverandre for ett år siden, delte de huset på midten. Deres tre barn bor annenhver uke hos hver av dem - i samme hus. Her er psykologens råd til hvordan man gjør bruddet enklest mulig for barna.

Hvordan kan et hus deles på midten, lurer du kanskje på?