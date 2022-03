Mann (27): – Hva skal til for å gi damer orgasmer?

Han er i et nytt forhold, men er ikke veldig erfaren med sex. Nå lurer han på hvilke strenger han må spille på for å gi henne mest mulig nytelse under sex.

Publisert: Nå nettopp

Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke er den mest erfarne når det gjelder sex. Det tok tid før jeg fant ut av det med flørt og damer.