Nekter barna sine smarttelefon

Publisert: 11.07.18 09:57 Oppdatert: 11.07.18 11:05

IT-topper nekter barna sine smarttelefon og sender ungene på Steinerskolen for å beskytte dem mot den den massive digitale eksponeringen. Digital velferd er den nye trenden.

Glem likes, streaks og tilgjengelighet. Nå er det skjerm-detox og avlogging som gjelder.

På Rondvassbu i Jotunheimen vil de ikke ha turfolket sittende med nesen i en skjerm og på Rauma videregående skole i Åndalsnes nektes elevene mobiltelefon i timen. Selv tech-industrien sier nå at de vil appellere til mer bevisst bruk av skjerm. De kaller det digital wellness .

Nå lanserer både Google og Apple nye systemer som skal redusere faren for skjermavhengighet. Grepene kommer etter massiv kritikk om at deres produkter er avhengighetsskapende, særlig for barn. For mens barna våre bruker stadig mer tid foran skjermen, øker fagfolks uro for de helsemessige konsekvensene.

Da Apple lanserte Messenger for Kids rant det over for mange, og på nyåret skrev to av Apples hovedinvestorer et åpent brev hvor de etterlyste bedre muligheter for foreldrekontroll på Apples produkter. Samtidig sto flere Tech-topper frem og innrømmet sin bekymring for barns bruk av sosiale medier og apper:

«Gud vet hva det vil gjøre med barnas hjerner», sa en av Facebook-grunnleggerne Sean Parker mens Apples designguru Jony Ive kaller vår konstante bruk av smarttelefonen for et «misbruk» .

Ta kontrollen tilbake

«Bare en time på skjerm, ok?», sier Wendy i siste sesong av den populære HBO-serien Billions, før hun kysser barna sine og går i parterapitime med ektemannen.

Også Hollywood har tatt detox-signalet og i Silicon Valley har det i lengre tid vært en trend i at IT-sjefer og tech-gründere nekter barna sine skjerm.

Allerede i 2010 innrømmet Apple-gründer Steve Jobs sin skepsis til barnas skjermbruk: Da New York Times Jobs spurte om hans barn elsket iPad, svarte han: «De har ikke prøvd den. Vi begrenser barnas bruk av teknologi hjemme.»

Steinerskolen i Los Altos California er liten og eksklusiv. Mange av elevene er barn av foreldre som bor og jobber i teknologi-bransjen.

For mens stadig flere norske skoler blir ipadskoler, blar de som utvikler teknologien opp 25.000 dollar i året for at sine barn heller skal undervises på gamlemåten: Med penn og papir. Der lærer barna å oppdage verden gjennom fysiske opplevelser og oppgaver som skal stimulere dere fantasi, løsningsorientering og evne til samarbeid.

Foreldre må få bedre kontroll på barnas skjermbruk og IT-bransjen må hjelpe dem, mener den tidligere produktsjefen i Google, Tristan Harris og tidligere Apple-sjef, Tony Fadell, som var med å designe iPoden og Iphonen og siden er blitt talspersoner for den nye antitech-bevegelsen .

Taktisk trend?

Og nå har Google svart: De vil hjelpe oss å finne tilbake til livene våre .

I mai lanserte selskapet sin nye strategi for en mer bevisst mobilbruk, eller digital wellness som de kaller det. I løpet av året vil deres Android P ha en app-timer som måler tiden du er på telefonen, den vil ha ikke-forstyrr-knapp og en Wind down-funksjon som demper lyset på skjermen når det nærmer seg leggetid. Brukeren kan også sette tidsbegrensninger på hvor lenge de er inne på ulike apper, som for eksempel Facebook.

I juni fulgte også Apple opp med sitt nye operativsystem iOS 12 som kommer til høsten. Systemet skal gjøre det lettere å begrense tidsbruken på telefoner og nettbrett, blant annet ved at brukeren kan velge geografiske områder der «ikke forstyrr» skrus på automatisk. Det vil også bli mulig å angi en maksimumsgrense for tidsbruk på hver enkelt applikasjon.

Med iOS 12 vil foreldre få en mer detaljert oversikt over både sin egen og barnas tidsbruk på telefon og nettbrett, opplyser selskapet.

Medieforsker Jens Barland ved NTNU synes tiltakene er fornuftige.

– Men de ville selvsagt ikke gjort dette om det ikke også var i samsvar med deres økonomiske interesser, sier han og forklarer:

– For å tjene penger må Apple og Google ha bærekraftige forretningsmodeller. Det betyr i praksis at de tjener mest på dette hvis brukerne har en fornuftig bruk og ikke bruker for mye. Det kan sammenlignes med noen som selger vin. Hvis deres kunder bruker vin for mye og blir alkoholikere, så mister de business på det. Det er mest lønnsomt for dem hvis vinkundene kjøper noe hele tiden, men ikke så mye at de blir alkoholikere.

– Bruk av digitale tjenester og sosiale medier handler jo også om en slik type avhengighet. De som tilbyr utstyr og tjenester i de digitale markedene, tjener mest på at brukerne har en fornuftig bruk og at de bygger inn funksjoner som holder igjen på bruken når den blir for omfattende, sier Barland.

Gi slipp

Det er ikke lenge siden du fikk kjeft hvis du ikke var på Facebook. I alle fall risikerte du å gå glipp av både fest og vennskap om du ikke fulgte med der. For mange er det fortsatt slik.

Men stadig flere har begynt å lengte etter et mindre skjermavhengig liv. Folk vil at tiden de bruker på telefonen skal være vel anvendt og begynner å bli lei av å bruke mer tid på å sjekke andres liv enn å leve sitt eget.

Fenomenet som kalles FOMO og står for fear of missing out - frykten for å gå glipp av noe, er for lengst etablert.

Nå er et nytt begrep på alles lepper: JOMO - The Joy Of Missing Out.

– En må velge bort noe – gå glipp av det meste – for i det hele tatt å se noe, sier den danske psykologiprofessoren og forfatteren Svend Brinkmann, aktuell med bestselgerboken «Gi slipp. Gå glipp» som nylig er oversatt til norsk.

Frister med null dekning

I Rondane nasjonalpark kan folk gi slipp. Mens mange av de andre turistforeningshyttene lokker med gratis wifi, frister Rondvassbu med det motsatte: Null wifi og ingen mobildekning.

– Vi tilbyr i stedet gjestene et avkoblet opphold, sier bestyrer Øystein Gården.

Inne på Rondvassbu er stemningen merkbar.

– I peisestuen sitter kjente og ukjente sammen og spiller kort, de snakker sammen om dagens tur og turen før der igjen, en fugl de har sett, ja, selve livet, sier Gården, og spør:

For det er vel det som er hele poenget med fjellet, er det ikke?

Rekreasjon. Et avbrekk fra en hektisk hverdag, med mail og telefoner som tikker inn til alle døgnets tider.

– Når du kommer til oss slipper du alt dette. Det gir en egen ro og dette sammen med storslåtte naturopplevelser gjør at du tenker litt mer på hvorfor deilig det faktisk er å ta det litt mer med ro.

Vi er fanget

Vil tech-industriens nye virkemidler som nattelys og tidbegrensede apper gi oss en sunnere digital hverdag?

Førsteamanuensis Jens Barland er ikke så sikker på det.

– Utviklingen av nettbruk går i retning av at vi stadig får flere ting som er koblet på, gjerne i samspill med hverandre. Det kan være mobilen. Smartklokka. En app koblet til gjenstand sykkelen, treningen, og etter hvert et par Google glasses. Den ene tingen forsyner den andre med data, sier Barland, og retter samtidig en finger mot mediene:

– Norske medier inne i en periode der man forsøker å få brukerne til å bli betalende abonnenter. Når alle som tilbyr attraktivt innhold på skjermene, går sammen om å få brukerne til å være der, blir det ikke lett å stå imot. Dette setter oss i en digital situasjon der vi er enda mer «fanget».

Da Rauma videregående skole innførte mobilfrie timer for to år siden var det mye surmuling. Det er det helt slutt på.

– Det er ingen som klager når de må legge fra seg mobilen på hyllen lenger, sier rektor Eva M. Krogstad Leergaard.

At elevene sitter på PC og søker på kjoler på Nelly.com istedenfor å jobbe, har derimot vært et større problem. Men etter at Romsdal fylke innførte nettkontroll så lærerne kan stenge nett og sosiale medier ved behov, er det mindre av det også, sier rektor.

– Iallefall litt.

