Ny rapport: Slik opplever skilsmissebarna delt bosted

Bruk av delt bosted blant foreldre som ikke er sammen har økt. Men hva er fordelene og ulempene ved delt bosted? Svarene får vi i en fersk rapport med dybdeintervjuer av barn og unge.

Det har lenge florert ulike meninger om hva som er best og verst for barna som kanskje har opplevd noe av det mest opprivende i livet sitt, at mamma og pappa ikke skal være sammen lenger.