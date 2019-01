Sliten småbarnsmor: Forholdet vårt er i ferd med å ryke

Etter at de ble foreldre, har forholdet endret seg drastisk. Han forventer at alt skal være som før: Også sexen. Hun føler seg utslitt og forvirret og orker ikke tanken på sex. Nå frykter hun at det kjærlige forholdet de hadde er i ferd med å gå i oppløsning. Er det noe håp for oss? spør kvinne (28).