Ekteparet som pendler til kjærlighetshytta

Tone-Beathe (47) og Frode Kristian (52) bor på hver sin kant av landet, men nyter samlivet på sin verdensberømte designhytte i Efjord. Her svømmer de på kråkebollejakt og skuer mot fjellet med en magisk forhistorie.

Fjellet i den nordnorske fjorden ser ut som en kraftig tann, en diger jeksel. Lærer Tone-Beathe Øvrevoll henger opp det nyinnkjøpte kunstverket på veggen sin hjemme.

Hun aner ikke hvor fjellet ligger, hun har aldri sett det i virkeligheten. Men et år senere skal noe merkelig hende. For hun skal møte en mann som har sine røtter ved akkurat dette fjellet og som har tilbrakt mange av sine somre her. Sammen skal de bygge en helt unik, verdensberømt, prisvinnende hytte her.

Det skal bli deres kjærlighetssted. Hun bare vet det ikke ennå.

.