Peder Kjøs: Utro-grepet du bør unngå

Han ble bedratt av kona, men trodde de hadde klart å kjempe seg gjennom krisen. Så fortsatte det. Hvordan takler man en notorisk utro partner?

Nå nettopp

For to år siden fant jeg ut at samboeren min hadde vært utro flere ganger, og ga henne et ultimatum: Er du utro igjen, er det over.

