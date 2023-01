Selma Løvendahl Mogstad Leraand mener altfor mange i samfunnet lider av en slags overopptatthet av mat og kropp.

Selma (19) ut mot «Almond moms»

Selma Løvendahl Mogstad Leraand (20) reagerer på det enorme kroppsfokuset unge utsettes for både på nett og i det virkelige liv.

– Fordi jeg har vært syk selv, legger jeg merke til de små tegnene som viser at noen har et anstrengt forhold til mat og kropp. Jeg spotter ting friske folk ikke ser. Det er trist å legge merke til hvor mange dette faktisk gjelder, sier Leraand.

20-åringen mener hun ser en økende trend der det å ha et anstrengt forhold til mat, kropp og trening fremmes på TikTok. Videoer går viralt om både urealistiske kroppsideal og usunne foreldreforbilder.

Ved begynnelsen av årsskiftet begynte unge å dele nyttårsforsetter på den populære appen, og mange av forsettene handler om å bli sunnere og gå ned i vekt.

– Det som er veldig inn nå er å legge ut en liten videosnutt som består av ett selfie fra starten av året som sammenlignes med ett bilde av deg selv ved slutten av året. De som har hatt størst «glow up», altså blitt tynnere og penere i løpet av året, går viralt og får masse likes, sier Leraand.

Hun mener at det å snakke om mat og kropp har blitt en like vanlig samtalestarter som været, og at hun hver januar hører ekstra mye snakk fra unge jenter som ønsker å endre på seg selv.

Selma og moren ber folk tenke seg godt om før de kommer med små-kommentarer om mat, kropp og trening.

Tynne kropper hylles

Da Selma ble syk da hun gikk i 10. klasse, startet det hele som et prosjekt. Så ble det mer og mer tvang og angst knyttet til det. Det ble en sykdom uten at hun merket det selv, og i denne perioden brukte hun før og etterbilder på sosiale medier som motivasjon. Det ble som et ideal hun selv ville nå, og hun ble inspirert av å se andres resultater.

– Mange timer om dagen blir man eksponert for tynne kropper som blir hyllet i kommentarfeltene. Jeg blir så lei meg av å se yngre og yngre jenter som kommenterer på videoer at de ønsker seg nettopp dette, sier 20-åringen.

Kari Løvendahl Mogstad, lege og aktiv i debatten om usunne skjønnhetsideal, er moren til Selma. Hun mener det er viktigere enn noen gang at foreldre følger med på trendene som florerer på nye plattformer.

– Mye av det som skjer på TikTok er jo helt forferdelig. Det er ikke rart at folk blir syke, sier Mogstad.

I et tidligere intervju med VG fortalte Selma og moren om hvordan sykdommen preget ungdomstiden, og forholdet mellom dem.

Mogstad kjenner seg igjen i at kropps-snakken er konstant. Selv kan hun fortelle at samtalen eksisterer både på jobb og i vennegjenger i deres generasjon.

– Jeg tror mange ikke er bevisste på hvor mye denne typen negativ snakk om seg selv og kroppen sin faktisk skader neste generasjon, sier hun.

Selma og hennes mor Kari har sammen skrevet boken «Vår vei ut» som handler om deres reise med en så alvorlig diagnose.

«Almond moms»

Akkurat denne problematikken blir delt og diskutert i stort omfang på TikTok for tiden. Begrepet «Almond moms», altså «Mandel-mødre» har skapt stort engasjement. Såkalte «Almond moms» er en fellesbetegnelse på foreldre som snakker negativt om mat, kropp og trening foran barna sine – og gjerne tar en neve mandler om de er sultne.

På TikTok deles historier der foreldrenes anstrengte forhold til mat videreføres og gir barna utfordringer knyttet til mat og trening. Selma understreker at dette ikke har vært tilfellet for henne, men hun vet at dette er et problem for flere på hennes alder.

– Jeg har blitt sjokkert når jeg har fått vite hvordan noen av mødrene til vennene mine prater til dem om kropp og mat, sier hun.

Mogstad mener såkalte «Almond moms» er svært utbredt og ønsker bevisstgjøring rundt hvilke konsekvenser dette kan få for deres barn. Hun tror det er mye uvitenhet, og mener at selv om de færreste foreldre vil barna sine vondt, kan slik prat om mat være skadelig.

Mogstad understreker at forskning viser at foreldre som regel er viktige rollemodeller for barna sine. Hun sier at selv om det ikke alltid virker sånn, tar barna mange væremåter og interesser med seg fra foreldrene.

Legen og samfunnsdebattanten mener mange mangler innsikt i hvordan kombinasjonen av eksponeringen på TikTok og slanke-snakken fra foreldre potensielt kan føre til stor skade.

– Vi foreldre må forstå at det er noe helt annet å være forelder nå enn for 10 år siden. Vi er nødt til å ta oss sammen og forstå at vi må hjelpe ungdommene våre og få et mer normalt forhold til kropp og mat.

Boken deres er skrevet fra begges perspektiv under sykdomsperioden. Målet med utgivelsen er å fjerne skam og være til hjelp for familier i samme situasjon.

Kroppen som trend

Selma mener noe av det man eksponeres for i sosiale medier kan være mer skadelige enn folk tror. Ifølge henne tilspisser problematikken seg idet kroppsfasonger også blir trendy.

– Alle snakker nå om at «Heroin Chic» er inn igjen. Altså at former er byttet ut med veldig tynne armer, tynne ben og små pupper.

Både Selma og moren hennes håper unge er klar over at kroppens utsende i stor grad er basert på den enkelts genetikk, og at den ikke er noe som kan følge med trender slik det kan virke på TikTok.

– Jeg vet at det å slanke seg ikke kommer til å gjøre deg til et lykkeligere og bedre menneske, sier Selma.

Selma publiserer selv innhold på TikTok. Hun deler innhold hun håper kan være en tankevekker, og en motvekt til mye annet som spres på den populære appen.