Krysser Atlanteren med barna: − Innså at det var nå eller aldri

Under pandemien innså David og Marianne at de måtte ta et avbrekk fra hverdagsjaget. Nå har de tatt med seg barna sine på en ni måneders lang seiltur over Atlanterhavet.

– Det går så innmari unna i hverdagen. Dagene og ukene går mens man jobber mot det neste målet, sier David Marinius Karlsen, til VG.