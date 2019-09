Mine og dine barn: Hvor mye hensyn til barna skal vi egentlig ta?

Han og kjæresten har to barn hver fra tidligere forhold. Han synes hun lar sine egne barn styre for mye og ha for stor innflytelse på forholdet dem imellom. - Hvor mye skal vi egentlig ta hensyn til barna, spør han.

Nå nettopp

Jeg er en mann i slutten av 40-årene som har hatt en kjæreste i snart et år. Vi har vært veldig restriktive med å blande inn ungene for tidlig.