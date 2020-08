Sommerens alkovaner: Disse tegnene bør du ta på alvor

Blitt for mye øl og vin i sommer? 17 prosent av nordmenn står i fare for å utvikle et misbruk. Her er tegnene du må se opp for - og hvordan du kommer deg ut av uvanene.

Hans Petter Treider

For mindre enn 10 minutter siden

Fra andre aviser