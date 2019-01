Slik får Helene hjerneorgasme

På YouTube har millioner av mennesker funnet frem til videoer som skal fremkalle den sitrende følelsen. Helene (30) har funnet ut hva som får det til å kile nedover ryggen hennes – hver gang.

«Welcome back.»

To røde lepper hvisker ordene så tett oppi kameraet at det ikke er mulig å se øynene på hun som prater.

«I can see that you can see that my hair is a little bit touchy», fortsetter leppene – så stille at du hører smattelydene fra munnen når hun sier ordene sakte.

Fingrene grer gjennom håret før hun gjentar:

«A little bit touchy, touchy».