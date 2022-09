DELER: Borge har skrevet bok og drifter ulike sosiale medier-kontoer med tips til studenter.

Superstudentens beste tips: Slik planlegger du semesteret

Her er superstudent Madeleine Borges beste tips for å gjøre eksamensperioden bedre.

21-åringen har i flere år delt sine beste tips og triks fra studentlivet på Instagram, YouTube og TikTok, hvor hun har fått millioner av visninger.

I sommer ga hun ut «Student og sånt», en bok hun skrev ved siden av studiene. Der deler hun triks og tips hun selv skulle ønske hun visste før hun begynte på studiene.

– Hva slags student er du selv?

– Jeg er en organisert og strukturert student som har gjort en del feil gjennom studietiden, men lært og fått et system på hverdagen, sier Madeleine Borge.

Hun forteller om et kaotisk førsteår som student, hvor hun raskt fant ut at hun måtte planlegge og være smart med tiden hun hadde.

– Du kommer fra videregående med veldig strukturert hverdag, og så begynner du på studier med ti timer undervisning i uken. Det første halvåret tenkte jeg at jeg hadde masse fritid og ikke like mye over at jeg måtte lese pensum.

Nå liker hun å lese til eksamen gjennom hele semesteret.

– Da blitt det lettere til eksamen. Har jeg gjort det jeg skal gjennom semesteret, bruker jeg bare en uke på å lese til eksamen. Sett en salgs plan på når du burde gjøre ting og hvor du burde være i pensumet. Ikke følg den slavisk, men ha et overordnet system på når ting kommer.

Før sommeren fullførte Borge en bachelorgrad i business management ved Kings College i London.

Superstudentens tre beste tips

Slik gjør Madeleine Borge sin egen studiehverdag lettere.

1. Lag en pensumtabell

Slik kan du holde orden på pensum, få oversikt, og spare tid når du skriver oppgaver:

2. Studer i intervaller

Jeg er ikke kjempeglad i å løpe langt, så for å motivere meg selv løper jeg intervaller istedenfor. Da vet jeg at det bare er X antall minutter jeg må holde ut, og å sette i gang med løpingen kjennes enklere. Det samme prinsippet kan brukes for tunge studieøkter!

«Pomodoro» er en kjent studieteknikk der man fokuserer på en oppgave i 15 minutter, og tar deretter 5 minutter pause. Etter fire slike runder, kan man ta en lengre 15-minutters pause. Denne metoden har vært utrolig hjelpsom når jeg skriver teoritunge tekster, når jeg kjenner meg umotivert til å starte, eller når jeg skal gjennom en lang og komplisert pensumtekst.

3. Undersøk apper, nettsider og utvidelser.

Enten du ønsker å samle notatene dine på ett sted, lage interaktive planer og sjekklister, eller designe figurer og bilder som gjør at oppgavene dine skiller seg ut – det finnes løsninger til det meste, og ofte med gode tilbud for studenter! Her er to apper jeg har hatt mye bruk for:

Tips til skippertaksstudenten

Superstudenten forteller at eksamensperioden kan bli ensom og kjip om du bare låser deg inne og er alene hele tiden. Da blir det kjipt å være student.

– Hvis noen ikke ønsker å åpne pensum før maks en måned før eksamen, hva burde de gjøre?

– Allier deg med noen andre, sier hun.

– Det kan være kollokviegrupper eller en annen student, for det hjelper å samarbeide. Bruk hverandres notater og diskuter emnet. Det hjelper deg å huske når ting blir tatt muntlig.

Hun slår også et slag for Pomodoro-teknikken, som går ut på å kun fokusere på en ting av gangen og styre tidsbruken.

–Jeg liker å skrive i 45 minutter og så ta pause på ti minutter, og så gjør jeg det en del ganger.