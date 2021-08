Ulykkelig kjærlighet: - Vil jeg kunne elske noen igjen?

I tre år levde hun i håpet om at mannen hun var forelsket i, skulle bli hennes. Så ble det ikke slik. Den ulykkelige kjærligheten tærer på henne og nå trenger hun hjelp for å komme videre.

Av Catrin Sagen og Sissel Gran

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Jeg har vært ulykkelig forelsket i en som ikke ønsket å være i et forhold med meg. Jeg følte det var mer enn et vennskapsforhold, vi oppførte oss nesten som kjærester begge to.