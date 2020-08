– Ingen kommer til å savne meg

Hun har ingen nære venner eller nær familie igjen, og savner å ha noen som bryr seg om henne. Peder Kjøs mener det ikke er for sent for henne å bygge opp et nettverk.

Jeg er kvinne, 52 år, enslig, enebarn, har aldri vært i noe forhold, ikke engang hatt kjæreste. Bor alene i barndomshjemmet, et stort hus jeg arvet da det siste familiemedlemmet døde.

