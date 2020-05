Parterapi fra virkeligheten: Bryr han seg egentlig om forholdet?

Elaine og Desean prøver å komme til bunns i hennes opplevelse av at han ikke bryr seg om forholdet. Lauren og Sarah har bestemt seg for at de vil ha barn nå, men terapeuten stiller spørsmål ved om de forhaster seg. For Annie og Mau går terapien i vranglås, og han kommer med en real utblåsing.

VG har kun rettigheter til å vise «Couples Therapy» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Episodene er tillatt for alle aldersgrupper.

