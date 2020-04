Utro med sjefen: – Jeg føler meg lurt

I fire år har hun vært hemmelig kjæreste med sjefen og ventet på at han skulle gå fra kona. Nå begynner hun å innse at det aldri kommer til å skje. Peder Kjøs har et viktig råd til henne.

For mindre enn 10 minutter siden

De siste fire årene har jeg levd en løgn. Har vært utro med sjefen min. Vi har møttes hver eneste dag. Levd nesten som kjærester de siste årene. Vi har begge vært i forhold, men mitt er ødelagt nå.

Fra andre aviser