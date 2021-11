Under pandemien har flere unge startet med håndarbeid.

Laget business ut av hobbyene sine

I 2021 har det florert av DIY-inspirasjon, heklede plagg og sy-kontoer i sosiale medier. Flere unge har skapt business ut av det.

Håndarbeid er en av de største trendene blant unge dette året, ifølge UNG2022-rapporten til Opinion.

I undersøkelsen svarer 1 av 4 unge i aldersgruppen 15 til 25 år at de driver med håndarbeid, og majoriteten av disse er jenter.

Vi tok derfor en prat med tre unge kvinner som har begynt å perle, hekle og sy i år.

Selger vesker på Instagram

Da Nora Koht (21) ble permittert fra jobben, hadde hun behov for en annen inntektskilde. I juli begynte hun på sitt første prosjekt, og i dag selger hun heklede vesker på Instagram.

– Jeg så at det å hekle var litt i vinden og det kom hele tiden input på sosiale medier. Da fikk jeg lyst til å prøve det ut selv, da det var en fin mulighet til å lære noe nytt.

Nora Koht (21) hekler vesker og selger de på Instagram.

Koht prøvde seg litt frem selv, og opprettet en Instagram-konto for vennene som ønsket å se nærmere på hva hun produserte.

– Etter hvert begynte andre også å sende forespørsler om vesker. Det var utrolig gøy.

En hobby for alle

Koht mener at hvem som helst kan gjøre det samme, og at hun allerede har lært bort til mange som aldri har drevet med noen form for håndarbeid tidligere.

– Jeg var jo helt ukjent med hekling før selv, men på fire måneder har jeg jo utviklet meg til å lage større ting.

Dette trenger du:

Heklenål

Garn

Nål

Hennes beste tips er å prøve seg litt fram, og teste ut litt ulike teknikker. Samtidig forteller hun at YouTube og steg for steg videoer kan være til god hjelp.

– Men det viktigste tipset er å lage noe man selv synes er gøy.

Tre grunner for økt popularitet

Håndarbeid har økt i popularitet lenge, men tok virkelig av under pandemien. Seniorrådgiver i Opinion og ansvarlig for UNG-studien Tove Botnen forteller at dette handler om tre ting - tid, sosiale medier og bærekraft.

– Kombinasjonen av mye frigjort tid under pandemien og at sosiale medier har florert av enkle steg for steg videoer om hvordan du gjør alt fra å sy om en bukse til å lage egne lys, gjorde dette til et veldig attraktivt «pandemifordriv».

Tove Botnen

Botnen forteller at det å redesigne eller lage egne klær og interiør oppleves som et bærekraftig alternativ til å kjøpe nytt.

– Til tross for at landet nå har åpnet opp ser vi at veldig mange har fortsatt med disse kreative hobbyene, legger hun til.

Pandemien skapte mer tid

For Pernille Elise Melilla (22) handlet det nettopp om frigjort tid under pandemien. Hun pleide å perle sammen med mammaen sin som liten, men med mer fritid ville hun se om smykkehobbyen fortsatt var like gøy

– Jeg hadde mye tid til overs, og da så jeg at det å lage perlesmykker hadde blitt veldig populært.

Pernille Elise Melilla (22) så at det å perle ble populært under pandemien, og fikk lyst til å teste det ut selv.

I likhet med Koch tok hun hobbyen sin til Instagram, og deretter fikk hun flere muligheter til å ta med smykkene på markeder.

– Jeg tenkte vel aldri at det kunne bli en hovedinntekt eller at det var for arbeid. For det var jo bare for gøy, men det var et lite håp der om at jeg kunne få litt inntekt.

Sa opp jobben for businessen

Melilla hadde samtidig fått en deltidsjobb under pandemien som hun valgte å slutte i, fordi smykkeproduksjonen gikk såpass bra at det dekket behovene.

Hun mener derfor at man ikke trenger tusenvis av følgere for å lage eller selge noe. Det er derimot viktigere å lage noe man selv synes er fint.

Dette trenger du:

Perlesnor eller smykkewire

Perler

Smykketenger

Låser

– Alt må ikke være A4. Det er veldig stor plass for kreativitet.

Sosiale medier som inspirasjonskilde

Melilla forteller at Pintrest er et godt sted for å finne god inspirasjon om man ikke er sikker på hva man vil lage.

Ifølge UNG2022-rapporten er sosiale medier den primære kilden til inspirasjon for håndarbeid. Inspirasjonen kommer fra TikTok og Instagram, og nå har de også fått en ny digital favoritt, nemlig Pinterest, som 40 prosent bruker.

Samtidig opplyser 49 prosent av de interesserte at de følger personer som deler innhold knyttet til DIY på sosiale medier, hvor Tise en hovedplattformen for å selge produktene sine.

Og det var på Tise Emma Bråthen (26) begynte å selge toalettmappene sine.

– Jeg begynte med å lage toalettmapper til meg selv og noen venninner.

Da venninnene hennes likte det så godt, tenkte hun at det kanskje var et marked for det der ute.

Emma Bråthen (26) er en av flere unge som har gjort hobbyn sin om til business.

Kreativitet og bærekraft

Bråthen har alltid likt å sy, og med mye hjemmekontor ble det en del tid til overs.

– Jeg trengte å være litt kreativ ved siden av jobb.

Hun tror at det har blitt mye mer av kreativitet blant unge under pandemien, og at resultatet av dette er en popularitet rundt håndarbeid.

– Men også at vi tenker mer bærekraftig.

Bråthen forteller at trenden rundt håndarbeid kanskje kommer av at håndlagde produkter gir muligheten til å ha noe ikke alle andre har.

– Det er jo ofte ting man ikke har sett selv før.

Hun tror derfor at folk setter mye mer pris på at folk har brukt tid på produktene selv, og at det derfor er unikt.

Dette trenger du:

Symaskin

Sytråd

Stoff

Glidelås

Greit med en god saks og målebånd