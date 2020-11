– Klarer ikke si nei til sex

Hun sliter med å sette grenser for sex og intimitet. Selv når hun egentlig ikke vil ha sex, klarer hun ikke å si nei. Sexolog Bianca Schmidt har gode råd til den unge kvinnen.

Dette høres sikkert ut som et idiotisk spørsmål. Det har seg likevel slik, at jeg synes det er vanskelig å sette grenser for sex og intimitet. Jeg ser på meg selv som en oppegående jente.