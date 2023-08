Direktørens hemmelighet: − Jeg skammet meg forferdelig

Hver morgen tok Anita på seg drakten, de høyhælte skoene og ropte «ha det», slik hun alltid gjorde når hun skulle på jobb. Men så kjørte hun i en helt annen retning. Ingen måtte få vite sannheten.

Kortversjonen Anita Sundby (62), tidligere administrerende direktør, skjulte at hun hadde fått sparken og fortsatte å leve «som normalt» for å unngå skammen forbundet med jobbtap.

Hun mener at måten oppsigelser blir håndtert har stor innvirkning på menneskers videre karriereutvikling, og at det ofte kan gjøres på en bedre måte.

Pandemien ga henne tid til refleksjon, og hun bestemte seg for å slutte som leder og jobbe med mennesker og lederutvikling i stedet. Vis mer

Anita Sundby (62) svingte inn på parkeringsplassen ved skogbrynet, skiftet til turklær og smøg seg inn i skogen. Ingen skulle få vite at den administrerende direktøren hadde fått sparken.

– Turene ble en måte å sortere følelsene. De kom hulter til bulter. Sinne, nedslåtthet, nummenhet, frustrasjon og ikke minst skam. Å miste jobben er skambelagt. Å si at jeg fikk et slags sjokk da det skjedde med meg, er ikke å overdrive.

Hun er tilbake i skogen igjen. Strikken hun alltid fester håret med, er løsere. Den grå drakten er hengt i skapet. Det har skjedd mye siden 2015. Den gangen hun førte det hun kaller «et fasadeliv» i boligen ved Oslofjorden, og ikke hadde en tanke om å stoppe opp.

Drivet, ambisjonene og behovet for anerkjennelse og bekreftelse hadde styrt henne i mange år. «Fallet» hun skulle oppleve på toppen av karrieren, hadde hun aldri trodd kunne skje.

Hun forteller om den skjebnesvangre dagen slik hun opplevde den. Hun husker hun ble kalt inn til møte av konsernsjefen.

– Det var ikke uvanlig. Jeg oppfattet at vi hadde en god tone, resultatene mine var bra og jeg følte ikke vi hadde noe usnakket. Denne dagen var likevel fornemmelsen i rommet annerledes.

Anita forteller at beskjeden kom som et sjokk – arbeidsforholdet var ved veis ende.

– I bilen ringte jeg umiddelbart en arbeidsrettsadvokat. Vi møttes samme kveld, og han anbefalte meg å saksøke selskapet. Men nei, det orker jeg ikke.

Hun rister på hodet. Navnet på selskapet hun jobbet i vil hun ikke ut med offentlig. De ble enige om det da arbeidsforholdet ble opphevet.

– Det er ikke dem det handler om, men hvordan det oppleves å plutselig miste jobben, forklarer Sundby.

VG har kontaktet selskapet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Anita Sundby har alltid ønsket å være blant de beste. Livet hennes er fult av eksempler.

Barndommens iherdige pianoøvelser for å ha mulighet til å bli den dyktige konsertpianisten hun ønsket. Valget av realfag på videregående, ikke fordi hun var god i matte, men fordi hun ville gå sammen med de flinke. Psykologistudiet som trigget henne mest av alt, men hvor det var ventetid for å komme inn på embetsstudiet og hun dermed droppet planen

– Jeg er vokst opp med å måtte yte for å nyte.

– Er det bra eller dårlig?

– Begge deler kanskje. For min del fikk det nok et overslag. Jeg glemte å lytte til min indre stemme.

Hun ble siviløkonom. Beinhard jobbing med krevende økonomistudier i USA. Den første lederjobben var i kosmetikkfirmaet L'Oréal. Senere ble det dagligvare og emballasjeindustrien. Hun satte seg et nytt mål: Bli administrerende direktør.

Vårdagen i 2015, da hun ble innkalt til konsernsjefen, hadde hun hatt den tittelen noen år. Lønnen var god, reisene mange, arbeidspresset høyt. De fleste har hørt frasen «det blåser på toppene», men ikke alle erfarer hva ordene «å måtte gå» fører til.

For Anita fortonet det seg uvirkelig. Vel hjemme fra det skjebnesvangre møtet, er hun på en måte i sjokk. Kald og varm om hverandre. Hun låser døren bak seg. Ektemannen er på reise, den voksne sønnen flyttet ut. Hun har kjøpt seg litt tid. Trekker pusten.

Hva gjør jeg nå?

– Det eneste som sto i hodet mitt, var at jeg måtte få ny jobb – med en gang. Økonomien måtte sikres og ingen skulle få vite at jeg hadde fått sparken.

– Hvorfor er det så skambelagt å miste jobben?

– Det er flere ting. Både krefter og identitet legges i jobben. Jobben er tryggheten, identiteten og selve livet for mange av oss. Vi har svettet blod og tårer for å komme dit vi er Det andre er at det blir snakket så lite om å miste jobben. Følelsen av å ikke være noe verdt, av å bli avvist. Vi ønsker alle å fremstå som vellykkede.

Vellykket-planen til Anita handlet om å komme seg videre uten en skramme.

Allerede noen dager etter samtalen med konserndirektøren tok hun kontakt med HR-direktøren, forteller hun.

Forhandlingen om en god sluttpakke var i gang. For Anita var det også viktig at eksternkommunikasjonen – den offisielle versjonen av et direktørbytte – skulle godkjennes av henne. Hennes ansatte skulle heller ikke få vite noe om det som hadde skjedd. Alt skulle gå som normalt. Det skulle se ut som hun gikk fra jobben frivillig.

– De to neste månedene gikk jeg på jobb. Det er tøft å gå inn døren når du vet at du ikke er ønsket.

– Hva sa du hjemme?

– At det var omstrukturering på jobben. Ekteskapet var ikke så godt og omstrukturering er ikke uvanlig. Det ble ikke flere spørsmål.

Da høsten dro seg i gang, gikk Anita ut fra kontoret sitt for aller siste gang. Ingen rundt henne visste hva hun hadde gått gjennom. Eller hva som skulle komme.

Alle trodde hun fortsatt dro på jobb når hun hver morgen trippet ut til bilen sin i arbeidsantrekket: Grå eller blå drakt, hvit eller lyseblå skjorte. Lakkpumps eller skoletter. Håret fremdeles i den stramme hestehalen.

– I baksetet hadde jeg bikkja, turtøy, nistepakke og sekk. Jeg skiftet på en parkeringsplass der det var lite folk. Kilometer etter kilometer la jeg bak meg – hver eneste formiddag. Jeg satt også på kafé, saumfarte arbeidsmarkedet og søkte jobber. Skammen ved å miste arbeidet og redselen for dårlig økonomi drev meg. Jeg så meg aldri tilbake. Tenkte aldri: Vil jeg videre i dette racet?

– Du betrodde deg heller ikke til noen?

– Nei. Ikke en sjel. Til mann og venner sa jeg at det var omorganisering på jobb og at jeg var på utkikk etter noe nytt. Når noen ved sosiale sammenkomster spurte meg om jobben, gled jeg unna: «Veldig bra. Hvordan går det med deg?» I dag tenker jeg at maskespillet jeg holdt på med var forferdelig trist.

Det tok åtte måneder før hun var tilbake i manesjen igjen. Kommersiell direktør i NOAH. Hun kunne puste ut. Det var «business as usual» igjen.

Anita rister på det lange håret. De stramme hestehalene og de sammenbitte kjevene er det slutt på, mener hun. Vi har snakket om skammen ved å miste jobben, identiteten som ligger i jobben og alenefølelsen ved å stå uten.

Vi har også snakket om den brutale måten oppsigelser kan skje på i næringslivet.

Prosessene rundt hvordan en mister jobben, har svært mye å si for videre utvikling og mulighet for nye jobber, påpeker Anita.

– Det er mulig å gjøre det på en god måte. Ikke minst bruke tid.

– Likevel: Å lyve om at du har blitt sagt opp. Er ikke det ganske drøyt?

– Jo, men jeg klarte ikke snakke om det, jeg skammet meg forferdelig og følte meg som en taper.

– Kan du forklare det nærmere?

– Jeg har alltid hatt et sterkt driv og vært ambisiøs. De målene jeg har satt meg, har vært viktig å nå. Uansett. Jeg var toppleder og ville fortsette som toppleder.

– Var det posisjon du var ute etter?

– Egentlig ikke. Mer behovet for å være flink, for å bli sett. Så kommer sammenligningen med andre i tillegg.

– Har du alltid vært sånn?

– Jeg har vært for mye ytrestyrt til å lytte til hjertet. Likevel gjorde jobbene noe med meg. Anerkjennelse og bekreftelse ble viktigere enn å lede. Resultater, det taktiske spillet, posisjonering, viktigheten av å være sammen med de rette menneskene på de rette stedene – slike ting telte mest. Jeg var en beinhard leder – ikke alltid en god leder.

– Som nyutdannet leder. Hva er viktig i valg av arbeidsplass?

– Jeg ville lagt vekt på hvilken sjef jeg fikk, om det var en som delte mine verdier. Og jeg ville tenkt på hvilket selskap jeg ønsket å jobbe i. Du blir formet på en arbeidsplass og det er ikke alltid like lett å stå opp for det du tror på. Derfor ville jeg brukt tid på å undersøke selskapet og verdiene de står for – finne ut om kulturen var noe som passet meg.

Da Anita fikk ny jobb i NOAH, var ikke de tankene fremme i pannebrasken. Som før var det viktigste å gi jernet. Mye jobbing og reising – liten tid til refleksjon. I begynnelsen ulmet angsten for at oppsigelses-historien hennes skulle komme ut, men da det forble stille senket hun skuldrene.

På privatplanet skilte hun seg og forlot livet i boligen på Snarøya. Også nå kjente hun på skammen, denne gangen fordi hun skilte seg. Det tok lang tid før hun fortalte det til kolleger.

– Jeg var redd for å bli sett på som feilvare, forklarer hun.

Det ble hun ikke. I stedet opplevde hun medfølelse. For første gang tenkte hun at skammen vi bærer i oss, er større enn det omgivelsene oppfatter den som. Vi er så strenge med oss selv.

Under pandemien skjedde det likevel noe med Anita. Hun fikk bedre tid. Reisevirksomheten ble redusert og alle møtene skjedde på Teams. Anita fikk tid til å kjenne etter. Hva er viktig? Hva vil jeg få til?

Hun skrev et debattinnlegg i Dagens Næringsliv, om det hun hadde opplevd og hva redselen for å ikke levere gjør med en leder.

– Det ble smelt opp på første side: «Lederskam». Jeg som ikke hadde fortalt det til noen før, syntes det var fryktelig skummelt. Så begynte snøballen å rulle.

Snøballen var responsen hun fikk fra andre som hadde opplevd lignende situasjoner. Å miste jobben. Hun så likhetstrekkene mellom dem, og mellom dem og seg selv. De var alle drevet av skam, frykt og feighet.

– Vi er for redde og tør ikke stoppe opp. Jeg var redd for å bli avvist. Redd for å ikke være en del av flokken. Redd for å ta dårlige beslutninger. Redd for å miste jobben. Så blir vi feige og tar enkle, dårlige valg.

Snøballen trillet seg videre til en bok: «Det ledere ikke snakker om», som også er omtalt av Dagbladet. Videre vokste den til en beslutning om å slutte som leder og i stedet jobbe med det hun synes er viktig: Mennesker og lederutvikling.

– Det er mitt bidrag til et sunnere arbeidsliv, og til min personlige utvikling der jeg jobber med å bli flinkere til å lytte til meg selv. Definisjonen på hva som er vellykket har forandret seg for meg. I egen oppfatning har jeg aldri vært mer vellykket enn nå.

