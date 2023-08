FRA SYKESENGEN: 21-åringen deler oppdateringer fra sykehuset om er åpen om bivirkningene behandlingene fører med seg.

Kristine (21) etter kreftdiagnose: − Det er lett å ta et friskt liv for gitt

Aktive, livsglade Kristine Davik fikk livet snudd på hodet helt uten forvarsel. Nå deler hun sin nye tilværelse for å spre bevissthet.

Kortversjonen Kristine Davik, en 21 år gammel student, oppdaget under en rutinemessig knekontroll at hun var rammet av leukemi.

Davik, som før diagnosen var aktiv og engasjert i studiene og to deltidsjobber, har delt sin erfaring på TikTok.

Til tross for de tøffe periodene med behandling og de store endringene i livsstilen, nekter Davik å la kreft dominere hennes liv eller samtaler med familie og venner.

Gjennom denne erfaringen har hun innsett viktigheten av å sette pris på de små tingene i livet og bruke mer tid på det man selv har lyst til å gjøre. Vis mer

På en tilfeldig kontroll av et tidligere operert kne oppdaget legene noe de reagerte på. Det viste seg å være ondartet kreft, av typen leukemi.

– Å få den beskjeden var tungt, som et slag i trynet, sier 21-åringen Kristine Davik til VG.

Davik var student, hadde to deltidsjobber, og mange venner. Hun var en jente som likte at alt skulle skje, gjerne på en gang.

– Jeg var nok på topp, og hadde det bra med alt jeg gjorde, sier hun.

Nå er hverdagen Davik var så glad i satt på vent. Men selv om det er tøft, stopper det ikke 21-åringen i å holde motet oppe.

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skal ha en positiv innstilling til hele situasjonen.

Og med nettopp det, deler Davik sin sykdoms-reise og livsstilsendring på TikTok.

Davik opplever nemlig at folk flest har et lite nyansert syn på det å ha kreft.

– Mange blir nok veldig redd når de hører ordet kreft, sier hun.

Derfor ønsker hun å dele åpent om situasjonen hun befinner seg i, noe som har vekket interesse hos flere.

– Det viser at mange engasjerer seg og vil vite mer.

Før Davik fikk diagnosen selv visste hun lite om kreft, og livet med sykdommen.

– Men det kan jo ramme hvem som helst, og da er det fint å ha litt informasjon.

I 2022 fikk 1302 personer diagnosen leukemi i Norge, ifølge Kreftregisteret. Relativ overlevelse for personer som får påvist leukemi er 75 prosent for kvinner.

FRISK LUFT: Kristine savner å være mye ute, noe hun nå har lært seg å ikke ta for gitt.

Ga vennene klar beskjed

Davik innrømmer at hun har tøffe dager, og at hun savner sitt gamle jeg.

– Jeg har ikke energi til så mye nå, og det er tøffe perioder med behandling.

Likevel er hun opptatt av å ikke grave seg ned, og det har hun sagt tydelig ifra om til familien.

– Jeg vil heller at folk skal snakke om andre ting, eller tulle med kreften, enn at det skal bli så trist og emosjonelt.

Også vennene hennes har fått klare instrukser.

– Ingen skal sette livet sitt på vent, bare fordi jeg må det.

Hun ønsker at de rundt henne skal leve sitt beste liv, og vil gjerne få oppdateringer underveis.

– Jeg blir glad av at andre har det bra, så det er bare fint for meg å få se.

21-åringen er altså optimistisk til livet, og bruker dagene nå til å sette pris på de små tingene.

– De gangene jeg orker å komme meg ut for frisk luft er høydepunkter for meg.

Utenom det bruker hun tiden på å lage lister over det hun gleder seg til å gjøre som frisk.

– Jeg ser mest frem til å løpe ute med musikk i ørene, det pleide å være mitt fristed, forteller Davik.

ÅPEN: Davik får mange meldinger av unge i samme situasjon som setter pris på at hun er så ærlig.

Livet i perpektiv

Davik får klart flest støttende tilbakemeldinger, likevel får hennes positive væremåte og formidlingsevne flere til å reagere.

– Jeg får mange kommentarer der folk sier at jeg har lov å sette meg ned å gråte.

Men det sier Davik at hun ikke har behov for. Hun velger heller å se fremover.

– Dette er bare en periode av livet mitt. Studiene går ingen sted, og håret vokser ut igjen.

Nå tar Davik dag for dag, og tar vare på stundene der livet føles lett.

– Jeg har tenkt mye på at man bør bruke mer tid på det man selv har lyst til.

For det å bli alvorlig syk forandrer en på mange måter.

– Det er så lett å ta et friskt liv for gitt, noen ganger tenker jeg at folk ikke vet hvor de heldig de er, sier Davik.

Davik har også brukt tiden til å sette pris på at kreften ble oppdaget så tidlig som den gjorde.

– Jeg har fått beskjed om at det er mye de kan gjøre med det.

Avslutningsvis oppfordrer hun alle til å dra til legen en gang for mye, heller enn en gang for lite.

– Jeg vil også rose alle jeg har møtt i helsevesenet, de gjør en utrolig god jobb, sier hun.

