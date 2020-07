Satans syndebukker

Var de kvinner som hadde seg med Satan? Var de jordmødre og healere? Var de einstøinger og syndebukker for de rettroende borgerne, eller var de representanter for urgammel germansk visdom, og derfor forfulgt av kirkens menn, noe SS-sjef Heinrich Himmler mente? Uansett: De ble forfulgt, og om lag 30.000 hekser ble henrettet under hekseprosesser.

Tro ikke at Europas hekser forsvant for hundrevis av år siden!

Så sent som i 1944 dukket det opp en merkelig sak i England.

