Maribel og Oskar sparte seg til frihet: Pensjonerte seg da de ble 40

Hva slags liv er det vi egentlig ønsker å leve? Dette spørsmålet stilte Maribel (41) og Oskar Lindberg (42) seg. I 2011 bestemte Maribel og Oskar seg for å bli økonomisk uavhengige. Seks år senere sa de opp jobbene sine. Her er deres råd for å spare seg til et friere liv.