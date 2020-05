3 nøkkelfaktorer: Slik oppnår du suksess på jobben

For å oppnå suksess på jobben er det tre nøkkelfaktorer som er viktigst, ifølge NTNU-professor. Og på ett område skiller kvinner seg ut fra menn.

Nå nettopp

Professor ved Institutt for psykologi ved NTNU, Hermundur Sigmundsson, har i tre ulike undersøkelser har sett på hvilke egenskaper som skal til for å nå toppen innenfor et område.

Fra andre aviser