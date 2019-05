Zinkevych / iStockphoto

Sexologen: Når dette skjer må du ut av forholdet

Hun har levd i et forhold der hun føler at hun hele tiden er på vakt og i høygir. Hun er sliten, føler seg tom og kroppen reagerer.

Etter utbruddene var han ofte sårbar og gråt. Han sa han ikke mente å oppføre seg sånn. At han egentlig vil at alle skal like ham og at han ikke klarer seg uten meg. Det er vanskelig å ikke synes synd på ham da. Jeg har kjent på et ønske om å hjelpe.

Sexolog Bianca Schmidt svarer kvinnen:

