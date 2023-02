MANIFESTERING: For Lone Kalvenes er manifestering en stor del av hverdagen.

Lone (25) manifesterer drømmelivet: − Mirakler elsker meg

Drømmemannen, leiligheten og bilen. Det er tre av Lone Kalvenes ønsker som hun mener har gått i oppfyllelse ved hjelp av manifestering. Nå vil hun hjelpe andre å ta i bruk TikTok-trenden «Lucky girl syndrome».

– Jeg er den heldigste personen i hele verden. Alt ordner seg alltid for meg. Ting bare skjer for meg.

For Lone Kalvenes er disse setningene en stor del av hverdagen. Hver eneste dag sier hun de høyt, skriver de ned og venter på at drømmene skal gå i oppfyllelse.

– Jeg har blitt vant til å oppleve at det jeg ønsker meg blir oppfylt, sier hun.

25-åringen fra Bergen jobber til daglig som filmskaper. På siden hjelper Lone andre til drømmelivet. På TikTok, deler hun råd og tips om manifestering til sine nesten 9000 følgere.

Trenden «Lucky Girl Syndrome» har tatt av på TikTok, og emneknaggen har over 300 millioner visninger på appen.

I Norge er manifestering i fokus blant flere influencere. Sophie Elise Isachsen lanserte nylig «Boken om din fremtid», der du ifølge forfatteren kan skrive livet du ønsker deg med manifestasjon. Influenceren Hanna-Martine Slåtland Baller har lansert sin takknemmelighetsdagbok, som skal hjelpe deg til å sette pris på det du har.

LYKKESYNDROMET: Lone har laget en norsk vri på TikTok trenden «Lucky girl syndrome».

Trenden går ut på at du skal fortelle deg selv hvor heldig du er, og hvor mye bra som skjer i livet ditt. De som praktiserer manifestering, mener at du da etter hvert vil få resultater.

Til sine følgere, har Lone Kalvenes blant annet laget en lydfil, som hun kaller «lykke magneten». Det beskriver hun som den norske vrien på «Lucky girl syndrome». Hører man på den, er det ikke usannsynlig at miraklene kan komme din vei mener hun.

– Jeg har fått sykt mye tilbakemeldinger etter lydfilen ble lagt ut. En dag våknet jeg til en melding av jente som hadde hørt på lydfilen i to dager. Da hadde hun funnet ut at hun hadde 100.000 kroner til gode, sier Lone.

Slet psykisk

Lone fikk for alvor øynene opp for manifestering under pandemien i 2020.

– Jeg slet med psyken, og manifestering ble en utgang.Du endrer tankegangen din, og omprogrammerer hva du tenker om både deg selv og livet, hevder 25-åringen.

Hun presiserer at det ikke var manifesteringen i seg selv som gjorde henne frisk, men at det likevel var en stor del av prosessen.

Lone har selv alltid følt at hun er spirituell og åpen, men hun tror at manifestering er mye mer enn bare et overnaturlig fenomen.

– Det finnes flere overnaturlige aspekter ved det, men i utgangspunktet kan dette forklares gjennom kvantefysikk. Det handler om atomer, partikler, vibrasjoner og frekvenser som er overalt rundt oss. For meg er dette logisk, sier hun.

25-åringen synes det er gøy å utfordre seg selv i manifesteringen.

– Jeg liker ordet mirakler. Et mirakel er noe som skjer helt ut av det blå og går mot alle odds. Jeg synes det er så gøy å utfordre meg selv til å tiltrekke meg mer av de tingene.

Da sier hun høyt til seg selv:

– Jeg er en magnet for mirakler. Hver eneste dag opplever jeg mirakler. Mirakler elsker meg.

– Tvilsomt

Psykolog Emil Vidu Mogård, tror trenden har både positive og negative sider ved seg.

– Manifestering retter et forstørrelsesglass mot det som er viktig for oss, i et ellers hav av andre distraksjoner. Det kan gjøre det lettere å fokusere på våre mål, og oppnå dem. «Where your mind goes your energy flows», sier han.

Han forholder seg likevel til forskningen som finnes på området.

– Hvis man begynner å se på empirien er den i beste fall tvilsom, forklarer Mogård.

Han vil heller ikke oppfordre til å drive med manifestering som en passiv aktivitet, men mener at det kan funke for noen for å nå hverdagslige mål.

– Det å bli sittende og la dette være en passiv tankevirksomhet. Det er jeg ikke helt med på. Det handler om at du må yte og være i en prosess, sier han.

Selv om Lone Kalvenes forstår hvorfor folk er skeptiske til manifestering, tror hun mye handler om frykt for det fremmede.

– Det er lov å være skeptisk, og det er naturlig. Mennesker er programmert til å være skeptiske til ting man ikke kjenner til. Jeg reagerer bare på at folk kritiserer det uten å ha prøvd det selv, sier hun.

FORSKNING: Psykolog Emil Vidu Mogård mener empirien på området er tvilsom.

Slik manifesterer hun

Lone mener listen er lang når det gjelder ting og hendelser i livet hun har manifestert. Alt fra den første leiligheten til drømmebilen mener hun har kommet hennes vei etter å ha manifestert det.

– Hvordan går man frem for å manifestere det man ønsker seg?

– Det er mange måter å manifestere på, sier Lone.

Dette er noen av metodene Lone nevner:

Skrive ned for hånd (journaling). Høre på lydfiler og si setningene høyt. Skrive et manus i nåtid om hvordan livet du ønsker deg ser ut. Bruke takknemlighet. For eksempel: «Jeg er så heldig som har denne leiligheten». Visualisering.

Lydfiler er Lones mest brukte teknikk i det daglige.

– Det hjelper underbevisstheten å bryte blokkeringer som kan stoppe manifesteringene. Det gjør prosessen raskere, sier hun.

Benjamin Dyrdal

Manifesterte drømmemannen

Selv synes hun det fungerer best å skrive ned tingene hun ønsker seg.

– Jeg har erfaringer med at det funker best hvis du skriver med penn og papir. Jeg tror det er litt fordi du bruker kroppen din til å skrive ned på noe som er fysisk. I underbevisstheten blir det ekte, fordi du lager det til live.

Det var akkurat det Lone gjorde da hun bestemte seg for å finne den perfekte kjæresten.

– Jeg ønsket å tiltrekke meg «drømmemannen» min. Så skrev jeg en veldig detaljert liste over hva jeg ville ha i en kjæreste. I slike tilfeller gjelder det å være spesifikk, så jeg skrev ned alt fra fysiske trekk, hvordan han skulle oppføre seg, hvordan han skulle behandle meg og alt mulig.

Da mannen hun hadde beskrevet i detalj, dukket opp i livet hennes to uker senere, ble hun veldig overrasket.

– Det var litt skummelt, sier Lone.

Et år senere er de fortsatt kjærester.

DRØMMEMANNEN: Lone og kjæresten har vært sammen i et år.

Psykolog Emil Vidu Mogård forklarer manifestering som en måte å åpne for muligheter ved å ha et positivt tankesett.

– En måte å forklare manifestering på er gjennom selvoppfyllende profetier. Det handler om hvilke forventninger vi har til det som skal skje. Har vi et negativt tankesett kan det stenge muligheter hvor positivitet ellers ville åpnet slike. Vi endrer vår atferd i tråd med våre forventninger. Det kan gjøre at vi mister muligheter som ellers kunne tatt oss nærmere målet.