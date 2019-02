Sorgen som skilsmissevoksen

Maria Støre (21) syntes det var forferdelig da hun i voksen alder fikk vite at foreldrene skulle skilles. Hun er ikke alene. Stadig flere eldre går fra hverandre. De voksne barna synes det er vanskelig.

«Jeg hører på stemmen til mamma at noe er galt. Det er fredag kveld og jeg har nettopp slukt et par øl ute. I morgen skal livet mitt begynne. Jeg skal flytte inn med to venninner, jeg har nettopp startet i en ny jobb og studiet har endelig kommet ordentlig i gang. Kjære mamma, du som alltid sier du ser meg. Har du glemt hvor godt jeg ser deg?

Den kvelden fikk jeg vite at mamma og pappa skulle gå fra hverandre.

.