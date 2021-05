Hvilken kjærlighetstype er du – og hvem passer deg best?

Noen ganger faller vi for mennesker vi aldri hadde forventet – andre ganger viser det seg at «drømmeprinsen» er en flopp. Ifølge forskning finnes det fire forholdstyper: Her finner du din type, samt oppskriften på en god match.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp