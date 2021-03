Ekspertenes program: Kom i form på 12 uker

I løpet av 12 uker kan du legge grunnlaget for en varig livsstilsendring, både når det gjelder kosthold og mosjon. Her får du ekspertenes råd – inkludert hvordan du skal tenke for å lykkes i prosessen.

Av Hans Petter Treider

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Har vinteren stått i sofaens tegn? Har ett år med pandemi og nedstengninger blitt til ekstra kilo rundt buken? Om det er noen trøst: du er ikke alene. Og det er ikke for sent å gjøre noe med det.