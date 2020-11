– Jeg hadde sex med samboeren til venninnen

På et nachspiel endte hun opp med å ha sex med kjæresten til bestevenninnen. Dette fikk venninnen vite. Nå har hun mistet henne - og er fryst ut av hele venninnegjengen.

Jeg sliter med noe forferdelig jeg har gjort. På en fest for et par måneder siden klarte jeg og samboeren til en av mine beste venninner å havne i samme seng etter et langt og fuktig nachspiel.