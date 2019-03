Ståle Matre (45) sitter i bilen foran stupet med høyre fot på gasspedalen.

Han er en advokat med samboer og to barn. Har stort hus og tre utdannelser, er utadvendt og talefør. Han er også spillavhengig med over fire millioner i gjeld. Og han risikerer fengsel.

Planen er å tråkke pedalen helt ned, så bilen får nok fart ut mot stupet.

Han har vært alene på svigerforeldrenes hytte og spilt bort de aller siste pengene. To døgn på hytta uten å være utenfor døren, uten å ense våren som er på vei, uten å tenne i peisen eller spise god mat. Persiennene har stengt lyset ute, sengen har stått urørt. I to døgn har han ligget på den røde sofaen i stuen og holdt det gående med sportsbetting etter hvert som de våknet opp rundt om i verden: Basketball i Kina, volleyball i Korea.

Nå er det tomt. Han har fire millioner i gjeld, og har ennå ikke fortalt samboeren om spillavhengigheten. Han, som selv er advokat, risikerer fengselsstraff etter å ha løyet for 16 banker.

Han har vært flink til å skjule, flink til å holde fasaden, flink advokat, flink far. Inni er han knust av skam og selvforakt, og fremtiden er svart.

Denne dagen, 19. april 2018, frykter han livet mer enn døden.

Bilmotoren er i gang. Suldalsvatnet er 376 meter dypt, en av Norges dypeste innsjøer. Der nede kan han bli kvitt alt det vonde og la seg omfavne av kald, mørk stillhet.

I bakspeilet får han øye på de to barnesetene. Ett til treåringen, ett til femåringen. Han lukker øynene og ser de to jentene for seg. To par blå øyne som ligner hans.

To jenter som vil vokse opp uten en pappa.