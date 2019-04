Penga eller livet

Ikke bare idyllen i Lofoten kan være truet. En hel verden står i valget mellom velstand og undergang.

Kan vi klare oss uten oljen?

Ingerid Salvesen

Kyrre Lien

Oppdatert nå nettopp







DENNE HELGEN splittes Aps landsmøte av fløyer som kjemper for eller mot varig vern av flere oljerike havområder utenfor Lofoten , Vesterålen og Senja.

Oljen står i dag for en tredel av all energi verden bruker.

De neste 11 årene må klimautslippene halveres hvis vi skal unngå alvorlige klimaendringer, ifølge verdens forskere.

Det betyr at vi må bruke mindre olje.

I hvert sitt verdenshjørne, Texas, Nigeria og Lofoten, har VG møtt tre vanlige mennesker som står midt i kampen om den siste oljen.

Som vi alle gjør.

For litt over to år siden hadde Adam åtte dollar på kontoen.

I dag leder forretningsmannen fra Texas nesten hundre ansatte og kontraktører i et selskap som lever av å legge rørledninger for den amerikanske oljebransjens nye episenter: Permian-bassenget.

– Vi vokser som ugress. Det begynner å bli helt vilt.

Som eier av en ny, romslig bolig omtaler Adam Jennings (36) seg selv som en «selfmade man»:

Men det er større krefter enn personlig vilje som har formet Adam suksess.

Ny teknologi, fracking, har gjort det mulig å utvinne olje som alle trodde var for dyr.

Derfor gikk USA nylig forbi Saudi-Arabia og Russland som verdens største oljeprodusent.

Landet spås å bli den største eksportøren innen få år.

Det er overraskende for et land som inntil for tre år siden forbød oljeeksport i frykt for oljemangel.

Adam og kjæresten Courtney flyttet inn i nabolaget til «de store gutta», de som jobber i større olje- og gasselskap.

Adam er en liten aktør i et stort maskineri. Etter mange år i oljebransjen har han vært med på oppgangstider før.

Han vet hvilken lunefull business det er å jobbe med ressursen som hele verden er avhengig av:

– Alt kan forsvinne på et blunk.

FOLK HERFRA liker å si at Gud angret seg sånn for hvor fattigslig han skapte jorden, at han bestemte seg for å gi den olje.

De vidstrakte, treløse gresslettene som dekker store deler av Vest-Texas, er solsvidde og ugjestmilde.

Den eneste planten som trives her, er et lite tornete tre i erteblomstfamilien, mesquite, en av verdens mest invaderende arter.

Selv når du kutter treet ned til roten, vil det ofte vokse opp igjen.

En lignende insisterende stahet finner du i folket som har bosatt seg her.

DEN FØRSTE BRØNNEN i Permian-bassenget som viste seg å inneholde olje, ble boret i 1921.

Den var oppkalt etter helgenen for det umulige, Santa Rita.

Brønnen slo hull på det som skulle vise seg å være et av de rikeste oljefeltene i landet, og på den tiden i hele verden.

Seks år senere hadde 36 oljeselskap etablert seg med kontorer i Midland, et tidligere beskjedent gjennomfartssted for bønder.

Snart skulle det vokse til å bli hovedsetet for oljebransjen i regionen.

Sveip på 360-bildet under – og se nettverket med mer enn 400.000 oljebrønner på slettene i Vest-Texas (hold mobilen høyt):

Rundt 30 milliarder oljetønner er hentet opp herfra, ifølge analyseselskapet Wood Mackenzie.

Det antas at det finnes to eller tre ganger så mye olje igjen under sanden.

Nå har bransjen funnet en ny, lønnsom måte å hente den opp på.

Slik blir landskapet endret av oljempumpenes inntog:

2008 2013 2018

MIDLAND, oljehovedstaden ved Permian-bassenget, er vant til hva de kaller «boom-and-bust»:

Oljeprisens svingninger påvirker byens innbyggere sterkt.

Rørledningene som Adam og gutta hans legger i bakken, de han kaller «blodårene» til oljeutvinningen, er infrastruktur som er ment å vare i flere tiår.

Det bekymrer miljø- og klimaaktivister.

En stor andel av de påviste fossile reservene av olje, gass og kull må bli liggende i bakken hvis verdens land skal begrense den globale oppvarmingen, slik de er blitt enige om, ifølge forskere.

Derfor er det ulike måter å se på det som skjer i Vest-Texas på:

Tilhengerne mener at fracking av gass er med på å redusere CO₂-utslippene: Dersom kullfyrte kraftverk erstattes av kraftverk som fyres med gass, vil nemlig utslippene reduseres.

Motstanderne mener at metoden vil avlede myndigheter og selskaper fra å investere i fornybar energi, som på sikt må erstatte kull, olje og gass, hvis verden skal nå klimamålene.

Hjemme diskuterer Adam og kjæresten Courtney klimaendringene:

ETT SPØRSMÅL får Adam til å stanse midt på gressplenen i hagen, som han nettopp har forklart skal bli et svømmebasseng med vannsklie og dusj:

– Om det er verdt det?

Det er 40 varmegrader. Flere uker etter siste regnvær er plenen er irrgrønn. Adam har sin egen private brønn til vanning.

– Hvem liker ikke å ha penger nok til familien sin?

I dag tjener han det samme på en måned som hans far pleide å tjene på et helt år før han ble ufør, sier han.

I HYLLEN på Adams kontor står en enkel svart ramme som han fikk av sin mor til jul.

Det er de gamle lønnsslippene hans, innrammet.

Til sammen viser de yngstesønnens reise fra en beskjeden årslønn som sveiserassistent til den solide formuen han har i dag.

Som guttunge pleide Adam og kameratene å snike seg nær oljepumpene i nabolaget og klatre opp på stålryggen, som leder opp til det som kalles «hestehodet».

Nå rir hele delstaten på oljeboomen: Langs veien, på jorder, i hagene til folk – overalt durer oljepumpene.

– De er som trær for oss, sier Adam.

I 300 år har et stadig større og kraftigere maskineri av fossil energi vært grunnfjellet for menneskets rikdom, vår velferd og vår tro på fremgang.

Men i Nigeria møter vi en mann som er merket av oljen.

Etter oljeboomen har Midland blant de laveste ledighetstallene i landet. Her kan du få dobbelt så godt betalt som i andre stater, selv uten utdanning.

2812 kilo CO₂ ble sluppet ut på reisen Oslo-Dallas-Midland t/r med fly for VGs to utsendte. Klimakvoter blir kjøpt for dette.

Første gang Eracks merket at noe var i ferd med å forandre seg, var han bare en guttunge.

PÅ ETTERMIDDAGENE løp Erabanabari «Eracks» Kobah landeveien ned til elven, slang av seg skolesekken og hoppet uti for å fiske krabber og småfisk han og kameratene kunne selge på markedet i landsbyen.

En dag oppdaget de at små krabber krøp opp av vannet og la seg på elvebredden.

Solte de seg? spøkte kameratene.

De hadde aldri sett krabbene oppføre seg sånn før.

Senere fant de krabbene med buken opp.

Erabanabari «Eracks» Kobah (56)

NESTEN 40 ÅR senere er Eracks tilbake ved elvebreddene han vokste opp ved.

Stedet han har tatt oss med til, er nært der det skjedde et massivt oljeutslipp fra en rørledning ved nabolandsbyen Bodo i 2008.

Oljesølet i Nigerdeltaet er kalt en av verdens største miljøødeleggelser.

Flere oljeutslipp har forurenset sjø og land i området i over 50 år.

Det er en svart flekk i fortellingen om det afrikanske kontinentets største økonomi og veksthus, Nigeria.

På mange steder utgjør forurensningen «alvorlig risiko» for innbyggernes helse, og førte til dårligere avlinger, beskriver en FN-rapport fra 2011.

Sveiper du på 360-bildet under, ser du hvordan landskapet nå ser ut:

Eracks viser oss oljesølet i elven der han pleide å leke som barn:

ETTER AT KONA døde av kreft, tok han med seg sønnen på 11 og datteren på 13 og flyttet inn til regionhovedstaden Port Harcourt, en 50 minutters biltur unna.

På veggen henger bilder av dem sammen. Eracks kan ikke vite det, men han frykter at konas sykdom henger sammen med oljeutslippene.

– Jeg har ikke sagt det til barna. Men grunnen til at vi flyttet ,er at jeg vil ikke at de skal vokse opp her hvor jeg vokste opp. Jeg er redd for hva det kan gjøre med helsen deres.

På samme hullete, jordvei som Eracks løp med fisk som liten, går det i dag en annen skytteltrafikk.

Unge menn på motorsykler reiser inn i regnskogen:

På vei tilbake er de lastet med opptil tre 100 liters-tønner med oljeprodukter på kjerrer.

Det er stjålet olje.

Oljetyveri kostet Nigeria nesten 2,8 milliarder dollar i tapte inntekter i fjor, ifølge FN, som viser til tall fra nigerianske myndigheter.

Rundt 30 prosent av oljen som går gjennom rørledningene i Nigerdeltaet, stjeles, ifølge analyseselskapet Wood Mackenzie.

Oljetyvene opererer om natten:

ULOVLIG RAFFINERING bidrar til å skade både mennesker og miljø, særlig de som jobber hele natten uten sikkerhetsutstyr blant flammene, slår en FN-rapporte fast.

Eieren av to av oljeraffineriene nær landsbyen til Eracks svarer at de ikke har noe alternativ.

Selv er han i ferd med å bygge seg et toetasjes murhus, med søyleinngang for pengene han nå tjener.

Shell, det største oljeselskapet i regionen, mener oljetyveri, sabotasje og ulovlig raffinering er skyld i mesteparten av utslippene i Nigerdeltaet.

Mange av dem som bor her, mener Shell har skylden.

Oljetyvene driver sin illegale raffinerivirksomhet om natten:

FLERE LANDSBYER i Niger-deltaet har saksøkt oljeselskapet Shell.

I front for noen av søksmålene i nigeriansk rett står Eracks.

Han representerer fire menn fra nabolandsbyer som også er blitt rammet av oljeutslippene.

Kassavaene de dyrker, er bare halvparten så store som de pleide å være, hevder mennene.

Og fiskerne må reise dobbelt så langt for å finne fisk, sier de.

SHELL HAR utbetalt over 80 millioner dollar i erstatning til innbyggerne i en av landsbyene, Bodo, for oljesøl de vedgår skyld i.

Selskapet bestrider at de har ansvaret for mer.

Nigerianske myndigheter lanserte i 2016 en større opprydningsaksjon av deler av oljesølet i deltaet, etter anbefalingene fra FN-rapporten fem år tidligere.

Først tre år senere, i januar i år, var ingeniørene på plass.

PÅ ET STORT KONTOR møter vi en mann med nypresset dress og et tykt 3D-visittkort som glinser i flaggets farger.

– Det er ikke riktig at vi er forsinket. Vi har gjort mye planlegging siden 2016, sier Marvin Barinem Dekil.

Han er de nigerianske myndigheters koordinator for opprydningen.

Ogonifolkets krever at de skal få ta del i rikdommen oljen skaper for landet.

Dekils svar at dette ikke er innenfor hans ansvar. Men det planlegges flere kurs og jobbtreningsprogrammer for kvinner i Nigerdeltaet, svarer han.

Hvorfor kvinner? De fleste som deltar i stjelingen av olje, er unge menn?

– De skal også få kurs. Alle skal få kurs, svarer Dekil.

NIGERIANSKE myndigheter opprettet i 2000 et eget direktorat som skulle sørge for utvikling av Nigerdeltaet.

Rett utenfor Eracks hus har direktoratet satt opp et gatelys drevet av solpanel. Batteriet er stjålet, så det virker ikke, sier han.

Som alle andre i landsbyen har Eracks en generator, slik at han har lys også når strømmen går, som den gjør hver dag.

Mange fyrer generatoren med stjålet olje.

Eracks er ikke imot oljeproduksjonen i seg selv.

Eracks vet godt at olje står for over 80 prosent av Nigerias eksportinntekter.

– Hvis oljen hadde kommet oss som bor her til gode, og var blitt forvaltet på en miljøvennlig måte, er jeg for. Hvis det er umulig, som det ser ut til å være her, er det beste om den bare blir i bakken, spør du meg.

Snart skal vi møte vi folk som kjenner seg igjen i det Eracks sier – mellom mektige fjell i Lofoten.

2112 kilo CO₂ ble sluppet ut på reisen Oslo-Abuja-Port Harcourt med fly for VGs to utsendte. Klimakvoter blir kjøpt for dette.

Hun har flyttet hjem for å bli gründer

Foran Angelita Eriksen (42) troner fjellene opp fra et turkis havgap.

Skyene henger tungt nedover dalsidene, en mann i rød robåt med påhengsmotor drar et garn ute i sundet.

«Öppna landskap» var den første sangen hun lærte på gitar.

Hun bruker den fortsatt som vekkerklokke på mobilen.

Angelita Eriksen jobbet som fysioterapaut i Oslo i mange år, før hun flyttet hjem og startet et tangfirma.

Sveiper du på 360-bildet under, ser du havet hvor oljestriden i Lofoten står:

I øyriket utenfor kysten av Nordland har folket alltid levd av havet, men de siste årene antallet fiskere er kraftig redusert.

Oljeboring kan gi nye jobber og penger til velferdsstaten, argumenterer pådriverne.

Det kan ødelegge for fisken – og planeten, svarer motstanderne.

Angelita Eriksen har før tenkt at begge sider har litt rett.

Så flyttet hun hjem til Lofoten.

ANGELITA VAR ti år gammel da faren Angel tok henne i hånden og dro til fiskebutikken.

Hun hadde vært med ham i butikken før. Holdt i knivene, og sett søsknene skjære fisketunger etter skoletid.

Nå skulle hun selv få skjære, med egen kniv.

Etterpå sprang hun rundt på kaia og viftet med kniven, ikledd oransje oljehyre og med mørkblonde lokker.

Morens rop om forsiktighet var nytteløse.

«KA SKA du med den der tanga?» spør folk henne.

Angelitas plan er å få nordmenn til å spise den.

Tang er full av næringsstoffer, og en mye brukt matkilde i mange andre land.

Derfor har hun startet et selskap som vilthøster tang, maler den opp og putter den i mat.

Foto: Kyrre Lien

DET FINNES to Lofoten, beskriver Angelita.

Det nye: Gründerne, kunstnerne og ekstremsportutøverne utenfra, de som søker seg hit for å leve tettere på naturen, som drikker lokalbrygget øl med matt etikett.

Det gamle: Fiskeværene, gårdsbrukene, arbeidsfolk som har vokst opp i fjæra og som inviterer hjem på tynn kaffe og nordnorsk lynne.

Selv står hun med én fot i begge.

DE KALTE DET «svart hav» da fisken forsvant.

På slutten av 80-tallet brøt torskestammen utenfor Lofoten sammen, etter overfiske og dårlig regulering.

Det var en lærepenge om hva som skjer når mennesket tar for mye for fort.

Fisken kom tilbake. Men fiskere ble det likevel stadig færre av.

Siden midten av 70-tallet har det vært diskutert om havet utenfor Lofoten skal åpnes for oljeboring.

Det er en av de mest omstridte sakene i norsk politikk.

Opprinnelig var det en konflikt mellom oljebransjen og fiskeriene, altså hvem som skulle få plass.

Over tid er klimaspørsmålet blitt viktig:

Hvis Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, som politikerne har lovet å gjøre, er det plass til mer olje og gass?

Angelita og faren har hatt denne diskusjonen mange ganger.

Hun tenker på at Norge er et lite land og en dråpe i havet, sammenlignet med større land og deres klimagassutslipp.

Har det så mye å si hva vi gjør her hjemme?

Angelita mener at «noen må gå foran».

Hvorfor ikke nettopp et rikt land som Norge? Og Lofoten?

OLJE- OG GASSEKTOREN er Norges største inntektskilde. Det er også vår største kilde til klimautslipp.

Selv om de største partiene på Stortinget har ønske å konsekvensutrede havområdene for boring, er de i praksis blitt vernet av småpartier i alle regjeringskonstellasjoner de siste årene.

I stedet er områder lenger nord i Barentshavet blitt åpnet for olje- og gassboring av norske myndigheter.

– Jeg synes det er rart at ingen bekymrer seg for Barentshavet og det som skjer der. Det er jo der yngelen skal overleve. Rart de bare skal få lov til å bore der, sier faren Angel.

– Lofoten er jo symbolet på rent hav. Barentshavet er for fjernt for folk kanskje? svarer Angelita.

HELT SIDEN 1980-tallet har norske politikere snakket om faren for at norsk arbeidsliv og økonomi er for oljeavhengig.

Etter at oljeprisen falt i 2014, mistet rundt 50.000 ansatte i næringen jobben i Norge.

Både regjeringen og store sentrale næringsaktører begynte for alvor å snakke om omstilling og et såkalt grønt skifte.

Idag stiger oljeprisen igjen, og i januar annonserte regjeringen ny rekord av tildelinger på norsk sokkel med 83 utvinningstillatelser.

I mars åpnet olje- og energiministeren for leting etter olje og gass i ytterligere 90 nye blokker.

En drøy uke senere skulket 40.000 norske barn og ungdom skolen og gikk ut i hva de kalte klimastreik.

De mente norske politikere ikke gjør nok for å kutte klimagassutslipp. En av hovedparolene var: Ingen flere nye oljefelt.

Hva Angelita tenker om saken?

294 kilo CO₂ ble sluppet ut på reisen Oslo-Bodø-Lofoten t/r med tog og ferge for to VGs to utsendte. Klimakvoter blir kjøpt for dette.

Epilog

Er det mulig både å nå målet om å redusere global oppvarming til under 2 grader og produsere nok energi til verdens befolkning, samtidig som vi kutter i bruken av kull, olje og gass?

IEA, Shell, Equinor, FNs klimapanel og andre får det til i sine scenarioer, selv om de vektlegger ulike ting og har ulik tidshorisont.

Svaret er en blanding av elektrisitetseffektivisering, mer fornybar energi og kjernekraft, karbonfangst og lagring av olje og gass, og at vi finner en måte å fjerne CO₂ fra atmosfæren.

Og: mye mindre bruk av kull og olje.

Dette er avhengig av teknologisk utvikling og politisk vilje. Særlig hvis det skal skje raskt nok, før verdens temperaturer stiger enda mer.

Hva er konsekvensene av ikke å gjøre det?

Akkurat nå styrer verdens land mot en global oppvarming på 3–5 grader.

Hvis ingenting gjøres, vil følgende være situasjonen i 2100, ifølge fjorårets rapport fra ekspertutvalget på klimarisiko utnevnt av regjeringen:

«Større økosystemer (korallrev, våtmarker og skoger) ødelegges. Tørkeperioder uten historisk presedens inntreffer, og rammer områder som Midtvesten i Nord-Amerika, Øst-Europa og Russland samtidig. Dette resulterer i sterkt stigende matvarepriser og redusert matsikkerhet. Tropiske sykloner med ekstrem styrke og stormflo ødelegger lavtliggende kystområder, som deler av Florida og Bangladesh. Fattigdom, sult og konflikt øker vesentlig i omfang. Over lang tid endres værsystemene og havsirkulasjonen, og mye av livet på land og i havet dør ut. Forstyrrelser i systemene for mat- og vanntilgang, ekstremvær og hetebølger gjør deler av jorden nær ulevelig for avanserte livsformer. All is smelter og havet stiger titalls meter over noen århundrer. Det er høyst usikkert om det vil være mulig for menneskeheten å tilpasse seg slike endringer».

Fakta om den siste oljen:

Derfor er oljekampen så viktig: 81 prosent

Olje, kull og gass står for 81 prosent av all energien verden bruker i dag. Samtidig er bruken av fossil energi den største utslippskilden av CO₂, og dermed en av hovedårsakene til de menneskeskapte klimaendringene. 2°

Verdens land er blitt enige om at de skal begrense den globale temperaturøkningen til maks 2, helst kun 1,5 grader over gjennomsnittstemperaturen før den industrielle revolusjon (da vi for alvor begynte å slippe ut store mengder CO₂ i atmosfæren). 45 prosent

En rapport fra FNs klimapanel høsten 2018, som sammenstiller det verdens forskere i dag vet om hva som skal til for å få til dette, beregner at vi må kutte de globale klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030 (fra 2010-nivå). Innen 2050 må vi være på null. I fjor økte utslippene med rundt to prosent. 40 prosent

I et klimaperspektiv så er kull mer forurensende enn olje, som igjen er verre enn gass. Kull må fases helt ut, ifølge FNs klimapanel, men også bruken av olje må reduseres kraftig de kommende årene. Det er ulike veier til målet om en verden som holder 1,5-gradersmålet: Hvor mye vi må kutte oljebruken, avhenger av hvor mye vi reduserer de andre utslippskildene, og hvorvidt vi finner storskala løsninger for å fange og lagre utslippene fra oljen. Oljebruken må kuttes med opp mot 40 prosent innen 2030, i det tøffeste scenarioet forskerne beskriver. I fjor økte den med 1,3 prosent, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA)). 32 prosent Av de tre fossile energikildene er oljen størst: Den dekker 32 prosent av verdens energiforbruk. Dette er hovedsakelig fordi olje er nesten totalt dominerende som drivstoff for å transportere mennesker og varer. Kriger er kjempet over tilgangen til olje. Verden bruker nesten 100 millioner fat med olje hver dag. Vis mer vg-expand-down

Slik ble USA verdens største oljeprodusent: Alle analytikere trodde at oljealderen i Texas, selve fødestedet for oljens æra, var forbi. Problemet for bransjen var at den resterende oljen er “fanget” i skiferstein. Istedenfor å finnes i større lommer man kan bore seg ned til, ligger den i små porer inne i steinen, som en svamp. Det fikk i mange år bransjefolk til å gi Permian-bassenget kallenavnet “permanent basement”, altså evig kjeller. Det var før fracking-revolusjonen så dagens lys. For rundt ti år siden gjorde ny teknologi det lønnsomt å bore i skiferstein ved å bore horisontale brønner, kombinert med såkalt fracking, eller hydraulisk frakturering. Prosessen går ut på å pumpe hundretusenvis av liter med vann, sand og kjemikalier ned i steinen under høyt trykk så den sprekker opp, og olje og gass verdt millioner av dollar kan sive ut og pumpes opp. For fire år siden ble så et årelangt eksportforbud opphevet. Omtrent samtidig fikk bransjen for alvor øynene opp for at den nye teknologien kanskje kunne brukes i Permian. Til sammen utgjorde det en liten revolusjon som ser ut til å endre hele verdens energimarked: Amerikansk olje, mesteparten her fra Permian-bassenget, vil stå for hele 80 prosent av veksten i det globale tilbudet av olje de neste sju årene, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).) Vis mer vg-expand-down

Slik har oljeprisen påvirket Midland: 60-tallet

Da oljeprisen falt dramatisk på slutten av 60-tallet, gikk så mange som en fjerdedel av Midlands uavhengige oljeselskap konkurs. Når oljeprisen skjøt fart igjen et tiår senere, ble den lille byen en av landets rikeste, målt per innbygger. Oljemenn veltet seg i dyre vaner: egne privatfly fløy dem på middag til New York, gullsmykker med steiner formet som borrehoder prydet konene deres. 80-tallet

Så trappet Saudi-Arabia opp sin oljeproduksjon, oljeprisen falt igjen, og Midlands First National Bank, långiver og en pilar for oljebyen i nesten hundre år, kollapset i 1983 – den gang den andre største bankkollapsen i landets historie. Rolls-Royce-butikken på flyplassen ble også stengt, og gjenåpnet som en tortilla-fabrikk. Hva kaller du en geolog i Midland?, vitset folk. Svaret: Kelner. I dag

I dag kan Midland skilte med noen av de laveste arbeidsledighetstallene i hele landet, men det betyr også at det er mangel på lærere, renholdere, fengselsvakter og andre som isteden vil jobbe i oljen, hvor du kan få en dobbelt så godt betalt jobb selv uten utdanning. De store oljeselskapene er tilbake igjen i byen. Mange har imidlertid begynt å stille spørsmål ved lønnsomheten til dagens skiferolje: Mye av veksten er finansiert av lån, og aktørene sliter med å innfri løftene om produksjon per brønn. Vis mer vg-expand-down

Slik rammet krisen Nigerdeltaet: Oljeutslipp

Helt siden multinasjonale oljeselskap fant olje i Nigerdeltaet i 1956, har regionen vært rammet av oljeutslipp. Den tre år lange borgerkrigen fra 1967-70, kjent som Biafra-krigen, forverret situasjonen: Mange oljeinstallasjoner ble angrepet, noe som førte til flere utslipp. Oljebransjens miljøstandarder var dessuten lavere den gang enn de er i dag, og det tok ofte lang tid før oljesøl eventuelt ble ryddet. Oljeprotester

Det utviklet seg etter hvert en konflikt i det fattige, men ressursrike deltaet. Den nigerianske forfatteren Ken Saro-Wiwa ble et globalt ikon da han ledet det som startet som en ikkevoldelig kampanje mot miljøødeleggelsene i Ogoniland i Nigerdeltaet, og ogonifolkets rett til en andel av oljeinntektene. Han stilte spørsmålet: Når oljen hentes ut fra vår bakhage, når det er vår jord den søler til, hvorfor er folk her fortsatt fattige? Saro-Wiwa ble dømt til døden og hengt av det daværende militærdiktaturet som styrte Nigeria, sammen med åtte andre ogoni-ledere i 1995. Oljestjeling

Dette radikaliserte opprørsgrupper i deltaet. Konflikten mellom folket i Ogoniland, oljeselskapene og nigerianske myndigheter ble til slutt så voldelig at oljeselskapene trakk seg ut. Nå pumpes det ikke lenger olje i Ogoniland, men gamle rørledninger frakter fortsatt olje under jorden fra andre steder i deltaet, hvor det er produksjon. Stjeling av olje fra disse rørledningene, for så å selge den lokalt eller til større aktører som selger den til verdensmarkedet, har skjedd siden. Oljekonflikt

Utover 2000-tallet ble opprørsgruppene mer militante og avanserte. Flere oljearbeidere ble kidnappet, noen av dem ble drept, og stjeling foregikk i større skala. Nigerianske myndigheter har slått tilbake med militære styrker, men også med et amnestiprogram for tidligere opprørere. De siste to årene har konflikten tiltatt i styrke igjen. Vis mer vg-expand-down

Derfor er oljen så viktig for Nigeria: Ressursforbannelsen

Nigeria er Afrikas største økonomi og største oljeprodusent. Likevel er det beregnet at rundt halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Nigeria trekkes ofte fram som skolebokeksempel på den såkalte ressursforbannelsen: At store forekomster av naturressurser i et land, ofte henger sammen med korrupsjon, mer autoritære myndigheter og større sannsynlighet for konflikt. Det sterke oljeprisfallet fra 2014 rammet Nigeria hardt, og har fått myndighetene til å intensivere forsøkene på å diversifisere økonomien, etter mange år med vektlegging av oljebransjen. Fornybar energi

Nigeria og nabolandene står overfor en dobbel utfordring: Kontinentet er og vil bli blant de hardest rammet av klimaendringenes konsekvenser, samtidig som mange land allerede sliter med høy arbeidsledighet, fattigdom og mangel på tilgang for energi for millioner av innbyggere. Over hele Afrika investeres det i fornybar energi-prosjekter som sol og vind. Olje og gass

Samtidig har flere land oppdaget store olje- og gassforekomster de siste årene. 30 prosent av olje- og gassfunnene mellom 2010 og 2014 ble gjort sør for Sahara, ifølge Africa Energy Outlook 2014. 60 prosent av offentlige investeringer til energi i Afrika gikk til olje, gass og kull mellom 2014-2016, ifølge en rapport fra miljøorganisasjonen Oil Change International. Kun 18 prosent gikk til fornybar. Vis mer vg-expand-down

Kampen om oljen utenfor Lofoten: 1.300.000.000

Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (ofte forkortet til LOVESE). 70 prosent Havforskningsinstituttet fraråder oljeutvinning fordi havområdene utenfor LOVESE er annerledes enn de hvor oljefeltene i Nordsjøen og Norskehavet er. Opp mot 70 prosent av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet har vært innom farvannene utenfor LOVESE i løpet av sine første levemåneder. Avstanden fra oljefeltene her og til land er også for liten til at naturen rekker å bryte ned eventuelle oljeutslipp, og de vil derfor med stor sannsynlighet nå land, hvor de vil utgjøre langvarig fare for naturressursene. 2030

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass påpeker at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel har sunket siden 2004, og produksjonen kan bli betydelig redusert frem mot 2030. Det tar mange år fra et funn er gjort til utbygging kan skje. Hvis næringen ikke leter etter mer olje og gass, mener de konsekvensene vil bli en stor nedgang i inntekter, verdiskapning, kompetansemiljøer og arbeidsplasser. 9.700.000

Verdiskapningen per hode i olje- og gassektoren var 9,7 millioner kroner i 2017, inkludert tjenestenæringen tilknyttet den, ifølge tall fra SSB. Verdiskapningen i reiseliv var 0,6 millioner kroner. Oppdretts- og fiskerinæringen hadde en verdiskapning per hode på 2,5 millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

Makter Norge å senke klimautslippene? Tre prosent Norges klimagassutslipp har gått ned de siste to årene, men har totalt sett økt med tre prosent siden 1990. Til sammenligning har Sverige kuttet sine utslipp med rundt 25 prosent i samme tidsrom. Det er olje- og gassektoren, tett fulgt av transportsektoren, som står for de største klimagassutslippene i Norge. 40 prosent

Norske myndigheter har lovet å kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent fram mot 2030. Ifølge statsbudsjettet ligger vi an til å nå bare en tredel av det. Det er beregnet at utslippene fra olje- og gassektoren fortsatt vil øke de neste årene. Vis mer vg-expand-down

Hva skal Lofoten leve av? Eksportnæring

«Uten tørrfisk hadde Nidarosdomen vært en skjettsjå». Lone Nikolaisen, en venninne av Angelita, som jobber som fisker, nøler ikke med å uttrykke hva hun mener fiskeriene har betydd for landet. Skjettsjå, det er nordnorsk for et slitent, lite naust. Lofotfisket er det eldste og største fiskeriet i Norge, og også landets første store eksportnæring. Allerede på slutten av vikingtiden oppsto det et marked for den salte, vindtørkede torsken. Ny næring

Antall fiskere totalt sett i Norge har gått drastisk ned etter andre verdenskrig. Ny teknologi gjorde at det kreves færre mannskap om bord, samtidig som fiskeripolitikken gjorde at kvotene havnet på færre hender. Det ble vanskeligere for yngre fiskere å starte opp. Samtidig har andre næringer tatt over i Lofoten. Reiseliv og turisme vokser. Vis mer vg-expand-down

Laget av Tekst og foto: Ingerid Salvesen og Kyrre Lien

Reportasjeledelse hos VG: Svein Kjølberg og Beate Koren

Design: Torfinn Weisser

Musikk: Fridtjof Wesseltoft

Finansiert av VG og Fritt Ord Vis mer vg-expand-down

Publisert: 06.04.19 kl. 08:09 Oppdatert: 06.04.19 kl. 12:38