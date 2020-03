Sterilisert mann: – Er jeg 100 prosent sikret?

Er det sæd i utløsningene etter sterilisering? Kan man være helt trygg på at man kan ha sex uten prevensjon? Det lurer sterilisert mann (49) på. Les svarene til lege Haakon Aars.

Haakon Aars (lege, psykiater og sexolog)

Nå nettopp

Tusen takk for deres fine spalte som tar opp ting som ofte er tabu i mediene.

Jeg er en mann på 49 år som ganske nylig er gått inn i et nytt forhold etter en vanskelig skilsmisse for et par år siden.

