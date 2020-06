Ekspertenes 9 råd: Slik beholder du nærheten i forholdet

Den ene trenger tid for seg selv. Den andre tolker det som en avvisning og mangel på kjærlighet. Å møte hverandres behov for nærhet er noe av det vanskeligste i et parforhold.

Ingunn Saltbones

Marie Von Krogh (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

I en serie på 7 deler, kalt Samlivsskolen, forsøker VG å gi deg «oppskriften» for hvordan du kan få et godt og varig forhold.

Fra andre aviser