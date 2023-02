SOV LITE: For Andreas Floberg (17) besto en vanlig natt inntil nylig av bare fire-fem timer søvn.

Andreas (17) sov bare fem timer hver natt

Andreas Floberg begynte å følge med på eget søvnmønster gjennom et skoleprosjekt. Det inspirerte til endring.

– Det er bra vi tar det opp på skolen, sier Tobias Heggebakk Hertzberg (16). Han har nettopp vært på foredrag om søvn i kantinen på Rud videregående skole i Bærum.

Klassekamerat Andreas Floberg (17) er enig. De to går på teknologi- og industrifag.

– Vi får bedre innsyn i hva som skjer med kroppen og hodet når man ikke sover. Jeg sov veldig lite før, innrømmer Floberg.

17-åringen forteller at han gjerne har sovet mellom fire og fem timer før skoledagene.

BRA DET TAS OPP: Tobias Heggebakk Hertzberg (16) og Andreas Floberg (17) synes det er bra søvn er et tema som tas på alvor av skolen.

Stor betydning

Søvnforedraget er en del av RØRE-prosjektet, som Rud videregående skole er en del av gjennom Viken fylkeskommune.

Til sammen skal alle elevene i første og andre trinn på skolen gjennom tre søvnforedrag med ulike tema, forteller lærerne Irene Gaarud og Katla Soley Skarphedinsdottir, som har holdt foredragene.

Undervisningsopplegget er laget av psykolog Anne-Kristin Imenes.

– Å undervise ungdommen om søvn er av stor betydning både med tanke på at dårlig eller for lite søvn kan gå ut over både hukommelse og læring, men også i et folkehelseperspektiv, sier Skarphedinsdottir.

Mellom første og andre samling er det lagt opp til at elevene kan skrive søvnlogg, for å bli bevisst sitt eget søvnmønster og egen tilstand.

PÅ FOREDRAG: Elever fra 1. klasse på Rud videregående skole på foredrag om søvn, holdt av Gaarud og Skarphedinsdottir.

Det var gjennom skoleopplegget Andreas begynte å tenke mer over hvor lite han sov. Så gjorde han endringer.

Nå sover 17-åringen mellom syv og åtte timer hver natt.

– Jeg merker at jeg er litt mer «på» på skolen. Jeg får til mer, og husker mer, forteller han.

Tidstyven TikTok

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 84 prosent av ungdommer får mindre søvn enn anbefalt. For ungdom mellom 14 og 17 år er anbefalt søvnlengde åtte til ti timer, men ungdommer sover i snitt bare 6,5 time om natten.

Høsten 2022 kartla Rud vgs. elevenes helse og livsstil gjennom en undersøkelse.

254 elever svarte på undersøkelsen, hvor det kommer fram at 65 prosent av elevene føler de får nok søvn 0 – 4 netter i uken.

En tredjedel av elevene rapporterte at de «ofte» opplever at bruk av mobil, PC eller nettbrett fører til for lite søvn.

Også klassevenninnene Ella Bryne Smogeli (16) og Celine Opsahl Settevik (16) på Helse- og oppvekstfag har opplevd at det kan være vanskelig å få nok søvn.

Særlig én ting har alle fire erfaring med at kan strekke leggetiden og ta mye tid: TikTok.

De er ikke alene. Nye tall fra foreldrekontroll-siden Qustodio viser at unge verden over i snitt bruker 107 minutter på TikTok hver dag. Det tilsvarer nesten to timer.

LÆRT MYE: Celine Opsahl Settevik (16) og Ella Bryne Smogeli (16) snakker med om søvn på Helse- og oppvekstfag.

I tillegg er det vanskelig å få nok søvn med tett timeplan.

– Jeg har sene fritidsaktiviteter, kommer hjem sent, spiser sent, forteller Smogeli.

Det opplever også Settevik.

De har lært mye om søvn som Helse-elever.

– Det er nyttig, opplever Settevik.

De estimerer at de sover mellom 6 og 8 timer hver natt.

Drikker koffein

I søvndagbøkene fra skolen skal elevene ved Rud VGS også registrere hvor mye koffein de har drukket i løpet av dagen.

– Blir det litt energidrikk, kaffe, te eller Pepsi Max?

– Det blir jo noen Monster gjennom uken, sier Floberg og Hertzberg.

Elevene drikker også blant annet Pepsi Max, Cola, Nocco og pre-workouts iblant.

BEVISSTE: Fv. Andreas Floberg (17), Celine Opsahl Settevik (16), Ella Bryne Smogeli (16) og Tobias Heggebakk Hertzberg (17) har lært hvordan de kan få bedre kontroll på søvnen sin.

Tall fra Forbrukerrådet viser at stadig flere barn og unge drikker energidrikker. Nesten halvparten av unge mellom 10 og 18 år drikker energidrikk ukentlig eller oftere.

– Tenker dere på at dere har koffein i blodet det når dere legger dere?

– Jeg drikker maks én om dagen, og den drikker jeg ganske tidlig. Jeg drikker ikke energidrikk rett før jeg skal legge meg, forteller Floberg.

– Jeg føler ikke det påvirker meg så mye, egentlig, sier Smogeli.

Koffein når toppnivå i blodet etter om lag 30–45 minutter, ifølge Store Norske Leksikon. Normal halveringstid i kroppen er rundt 3,5–5 timer. Kroppen kan altså bruke rundt 10 timer på å kvitte seg med all koffein du har inntatt.

