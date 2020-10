«Kristin» lever av sexsalg: Ble kjæreste med kunden «Trond»

«Kristin» (24) lever av å selge sex. «Trond» (34) var kunde. De første gangene de møttes, betalte han 3000 kroner timen.

Oppdatert nå nettopp

«Kristin» (24) jobber som eskorte og forteller at hun har solgt sex siden hun var i tenårene. For to år siden møtte hun anleggsarbeideren og helgepappaen «Trond» (34), på jobb.