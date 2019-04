Historien om Eira – livet som aldri ble

Camilla Groth (45) hadde slått seg til ro med at hun aldri skulle få barn. Da hun likevel ble gravid med kjæresten Desmond, føltes det som et mirakel. Men, etter en fostervannsprøve tatt i åttende måned i svangerskapet, snudde lykken seg til å bli et mareritt.

– Å ligge der med mitt døde barn i armene, det var bare så brutalt. Men også på en måte nydelig. Jeg er takknemlig for at jeg fikk den tiden med henne. Det er noen som velger å ikke tilbringe tid med barnet sitt, fordi det blir for tungt, og det kan jeg godt forstå. Men jeg er glad for at jeg fikk være sammen med henne de dagene på sykehuset. Det var utrolig verdifullt, sier hun.

Camilla lukker øynene, og tårene triller nedover kinnene.

.

.