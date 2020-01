– Sønnen min har selvmordstanker

Sønnen har slitt psykisk siden videregående og har selvmordstanker. Moren går med en konstant frykt for hva som kan skje med ham. - Jeg føler meg utilstrekkelig. At jeg svikter ham hvis jeg ikke finner en løsning. Her er Peder Kjøs sine råd til fortvilet mor.

Nå nettopp

Flere artikler

Fra andre aviser