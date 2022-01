Ekspertenes råd: Slik får du prostataorgasme

Mange med prostata har mulighet til å få en helt egen type orgasme ved stimulering. Her får du ekspertenes råd for hvordan du og eventuell partner kan gå frem.

Av Ingunn Saltbones

Publisert:

Svært mange har glede av ulike former for analt stimuli, sier Aud Jektvik, som er sosionom med videreutdanning i sexologi og funksjonshemninger og som nå studerer for å bli sexologisk rådgiver.